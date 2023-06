Wręczenie wyróżnień Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Ambasadorzy PSI

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna po raz pierwszy statuetki „Ambasadora PSI” wręczyła samorządowcom w ubiegłym roku, podczas obchodów swojego 25-lecia.

- Chcemy w ten sposób wyróżniać samorządy, które dbają o rozwój przedsiębiorczości na swoim terenie, stwarzają dobre warunki do inwestowania, przygotowują tereny pod przyszłe inwestycje i współpracują z nami w celu przyciągnięcia inwestorów – informuje Krzysztof Żochowski, prezes W-MSSE SA. – Nastawienie samorządów jest kluczowym elementem w pozyskiwaniu inwestycji – dodaje prezes Żochowski.

Przedsiębiorcy planując rozwój swoich firm zwykle swoje pierwsze kroki kierują do samorządów. Od tego jak zostaną obsłużeni w dużym stopni zależy, czy zdecydują się zainwestować. Na tym etapie ważne jest, aby wskazać inwestorom możliwość skorzystania ze wsparcia oferowanego przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną.

O tym jak ważna dla rozwoju gmin jest współpraca z inwestorami mówią samorządowcy.

- Jesteśmy wybierani po to, by rozwijać gospodarczo nasze wspólnoty. Taka jest nasza rola – uważa Jarosław Kowalski, burmistrz Dobrego Miasta. – Żeby to osiągnąć, nasze relacje z przedsiębiorcami muszą być wyśmienite, a rolą samorządu jest służyć, pomagać i ich wspierać.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i liczymy, że grono Ambasadorów PSI będzie z roku na rok coraz większe.