Śmiertelny wypadek motocyklisty w pow.nidzickim

Jak informuje oficer prasowy nidzickiej policji Alicja Pepłowska, 76-letni kierujący samochodem osobowym marki Nissan, jadąc w kierunku Zimnej Wody, podczas skrętu w lewo, nie upewnił się co do możliwości bezpiecznego wykonania manewru w wyniku czego uderzył w motocykl jadący prawidłowo z naprzeciwka.

— 54-letni motocyklista, pomimo podjętej reanimacji, zginął na miejscu. 51-letnia pasażerka została odwieziona do szpitala — mówi oficer prasowy nidzickiej policji Alicja Pepłowska.

Kierujący nissanem był trzeźwy, nie wymagał pomocy medycznej.

Motocyklista i jego pasażerka są mieszkańcami województwa mazowieckiego, a kierowca nissana województwa zachodniopomorskiego.

Droga jest zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazd przez Czarny Piec i Jedwabno. Kierują ruchem.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

red.

redakcja@gazetaolsztynska.pl