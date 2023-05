Dzień Dziecka po olsztyńsku. Jakie atrakcje czekają najmłodszych mieszkańców stolicy Warmii i Mazur?

Festyny, imprezy, zabawy skierowane do najmłodszych - tak zazwyczaj obchodzimy Dzień Dziecka. To święto zbliża się wielkimi krokami, a my sprawdzamy, jakie wydarzenia zostały z tej okazji zaplanowane.

Japonia świętuje 5 maja, Francja - 6 stycznia, a Honduras - 10 września. Dzień Dziecka w różnych krajach (i pod różnymi nazwami) nie jest obchodzony w tym samym terminie. W Polsce przypada on 1 czerwca, od 1952 roku jest świętem stałym.

W stolicy Warmii i Mazur w najbliższych dniach nie zabraknie wydarzeń, które będą skierowane przede wszystkim do najmłodszych.

Dzień Dziecka z Kopernikiem w Aura Centrum Olsztyna - 1 czerwca (czwartek) od 11:00 do 18:00

To będzie wyjątkowy dzień, pełen nauki, zabawy i fascynujących odkryć. Podczas imprezy, Mikołaj Kopernik zabierze Was w podróż przez kosmos i odkryje tajemnice gwiazd, planet oraz wszechświata.

Będziecie mieli okazję poznać wiele kosmicznych ciekawostek podczas seansów w mobilnym planetarium, które tego dnia pojawi się w Aura Centrum Olsztyna. W programie Mobilnego Planetarium znajdziecie: opowieść "Myszki i Księżyc", film "Mała Gwiazdka, której się udało" oraz "Zaczarowany globus".

Nie zabraknie warsztatów, podczas których będziecie mogli samodzielnie eksperymentować i tworzyć. Będziecie mieli okazję wykonać swoje własne solarne konstrukcje, wykazać się artystycznie a nawet kulinarnie (zrobić "pamiątkowy marcepanowy medalion z Kopernikiem").

Dni Literatury Dziecięcej, 1-16 czerwca, filie Miejskiej Biblioteki Publicznej

Radosne i kolorowe, nieskrępowane i swobodne, przepełnione zabawą i dobrą literaturą – takie właśnie powinny być Dni Literatury Dziecięcej. Dlatego w tym roku oddajemy głos dzieciom. To one pokażą nam swój świat, talenty i ukochane książki. Przygotowaliśmy program wypełniony występami dzieci z Pałacu Młodzieży w Olsztynie, warsztatami dla całych rodzin oraz spotkaniami autorskimi z pisarzami, których książki cieszą się wielką popularnością. To wszystko w bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni biblioteki.



Dzień Dziecka "Zabawy małego Mikołaja" - 3 czerwca (sobota) od 11:00 do 18:00

W Olsztyńskim Planetarium szereg projekcji popularnonaukowych skierowanych do najmłodszych. Natomiast w Obserwatorium przy ul. Żołnierskiej (do godz. 15:00) m.in. zabawy dla dzieci z animatorami, pokazy Słońca za pomocą kwadrantu, a także wejście na taras widokowy i pokazy Słońca przez teleskop.

Planszówkowy Festyn Rodzinny: Wszystko Gra - 4 czerwca (niedziela) od 10:00 do 16:00

Biblioteka Planeta 11 zaprasza na wspólne świętowanie Dnia Dziecka (1 czerwca) oraz Dnia Wolności i Praw Obywatelskich (4 czerwca - pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory parlamentarne w 1989 roku).



Spektakle w Olsztyńskim Teatrze Lalek

Początek czerwca upłynie w olsztyńskich Lalkach pod znakiem braci Grimm, a także spektaklu "Ach, ta Mysia".