Przewrócone hulajnogi Bolt mówią dziękuję, gdy je podniesiesz

Bolt regularnie podejmuje działania, które mają na celu edukowanie użytkowników i przechodniów o prawidłowym parkowaniu hulajnóg. Teraz firma postanowiła wykonać miły gest w stronę uprzejmych pieszych: przewrócone hulajnogi elektryczne będą dziękować osobie, która podniesie do pionu przewrócony jednoślad. Jest to kolejny krok, który ma motywować do prawidłowego korzystania z elektrycznych jednośladów.