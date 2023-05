Największa impreza motoryzacyjna w Polsce, także na Wamii i Mazurach. Czas start!

Jak co roku policjanci wspierają organizatorów największej imprezy motoryzacyjnej w Polsce, zapewniając porządek w ruchu i bezpieczeństwo podróżujących na drogach dojazdowych do rajdu i w miejscach jego odbywania się. Zadanie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom rajdu oraz odpowiedniego przygotowania tras spoczywa na organizatorze oraz podlegających mu służbach porządkowych. Nad bezpieczeństwem mieszkańców, turystów i porządkiem w ruchu drogowym w miejscach odbywania się rajdu czuwać będą policjanci. Blisko 500 funkcjonariuszy w systemie rotacyjnym oraz 155 pojazdów będzie uczestniczyć w działaniach zabezpieczających imprezę. Są to funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie oraz z komend powiatowych i miejskich. Służba będzie pełniona każdego dnia m.in. przez policjantów na motocyklach, quadach, w radiowozach oznakowanych i nieoznakowanych oraz patrole piesze i będzie ona koordynowana przez sztab dowódcy akcji. Dzięki temu funkcjonariusze będą bardziej mobilni i będą mogli szybciej docierać w miejsca, w których wystąpiły utrudnienia w ruchu drogowym i na bieżąco udrożniać ruch pojazdów. Pamiętajmy o tym, by bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom funkcjonariuszy oraz poleceniom służb organizatora.



Przypominamy również, że zgodnie z informacją znajdującą się na stronie organizatora, na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz lotów bezzałogowych statków powietrznych.