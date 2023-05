Musical „Kopernik”. Rewolucyjne widowisko na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku!

Spektakl realizuje Opera Krakowska, a do współpracy zaproszono czołowych polskich twórców! Libretto stworzyła popularna pisarka Ałbena Grabowska. Teksty piosenek wyszły spod pióra specjalisty od polskiej i światowej muzyki musicalowej, Daniela Wyszogrodzkiego. Samą muzykę skomponował doskonały Tomasz Szymuś. Całość reżyseruje Jakub Szydłowski.Losy wielkiego uczonego, obfitujące w wiele dramatycznych wydarzeń, to zdaniem autorów i realizatorów tego przedsięwzięcia, gotowy temat na musical. „Nie chcemy zdejmować Kopernika z cokołu. Ale pozwolimy mu na chwilę odłożyć astrolabium i przemówić do nas językiem, który trafia do umysłów i serc” tłumaczą.Frombork, a dokładniej Wzgórze Katedralne, to idealne miejsce na tego typu premierę. Gdzie miałaby się ona odbyć, jeśli nie w miejscu, w którym spędził większość swojego życia, gdzie powstało jego wielkie dzieło „De revolutionibus”, gdzie zmarł i został pochowany.Zapraszamy serdecznie do Fromborka!Bilety do kupienia na stronie: https://muzeumkopernika.pl/musical-kopernik/ oraz w kasie Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.