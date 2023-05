Prosto z ulicy: Olsztyn jest zakorkowany a otwarcie skrzyżowania al. Piłsudskiego z ul. Kościuszki jeszcze pogorszyło sprawę

Można by rzec, że korki w centrum miasta wojewódzkiego to nic nadzwyczajnego. Z pewnością jest w tym stwierdzeniu dużo prawdy, jednak podczas ciągłych zmian w organizacji ruchu, stają się one jeszcze bardziej uciążliwe. Do naszej redakcji zadzwonił czytelnik, który ma dość zakorkowanych ulic.

— Otwarcie skrzyżowania al. Piłsudskiego z ul. Kościuszki tylko pogorszyło sprawę i tak już nieprzejezdnego centrum. Mamy środek tygodnia, godz. 11 a ul. Kościuszki stoi, al. Piłsudskiego stoi, ul. Partyzantów, 1 maja, pieniężnego tak samo. To jakaś paranoja! O 7 rano korek do ratusza zaczynał się w połowie al. Warszawskiej — zwraca uwagę nasz czytelnik.

Przypomnijmy, że ruch na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul. Kościuszki został przywrócony w nocy z 7 na 8 maja przy jednoczesnym zamknięciu ul. Głowackiego, która do tej pory przenosiła ruch, który normalnie odbywałby się właśnie tym skrzyżowaniem.

Ten punkt ma szczególną wagę dla wykonawcy drugiej linii tramwajowej ponieważ w tym miejscu dotychczasowa linia tramwajowa była łączona z nową nitką linii, która ma być gotowa jesienią. Skrzyżowanie od wielu miesięcy pozostawało zamknięte z racji na toczące się tam prace.

Karol Grosz