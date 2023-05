138 mln na program Maluch Plus w województwie warmińsko-mazurskim

W ramach nowego naboru rządowego programu Maluch Plus do woj. warmińsko-mazurskiego trafi ponad 138 mln zł. To aż 56,4 mln zł na stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 81,8zł na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Rzecznik wojewody wskazał na znaczący wzrost miejsc opieki nad najmłodszymi, podał, że na koniec 2015 roku w regionie funkcjonowały 72 instytucje opieki nad dziećmi do lat 3, które w sumie dysponowały 1754 miejscami

— Na dzień dzisiejszy funkcjonują 194 instytucje, które dysponują 5306 miejscami, z tego 63 instytucje powstały z Programu Maluch — podał Guzek. Dodał, że w latach 2016-2023 powstały w sumie 122 instytucje opieki nad dziećmi, z tego 63 instytucje w ramach programu Maluch (a 59 podmiotów powstało niezależnie od tego programu, korzystano np. z programów unijnych).

Budżet nowej edycji programu Maluch Plus wynosi 5,5 mld zł w skali kraju. Środki na tworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej zostały podzielone zgodnie z algorytmem. Zagwarantował on gminom uzyskanie konkretnej puli pieniędzy do wykorzystania na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki, zgodnie z jej szacowanymi potrzebami wynikającymi ze statystyk i z zasad programów europejskich.

Nowością w programie Maluch Plus jest dofinansowanie do funkcjonowania każdego nowo powstałego miejsca opieki nad dziećmi do trzech lat. To kwota do 837 zł miesięcznie, która będzie wypłacana przez trzy lata od jego utworzenia. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska