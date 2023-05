Kortowskie Targi Pracy, Staży, Praktyk i Wolontariatu

Kortowskie Targi Pracy to spotkanie nie tylko informacyjne i inspirujące do tego, gdzie aplikować na praktyki, staż czy do pracy zawodowej. Biblioteka Uniwersytecka w środę 10 maja od 10:00 do 14:00 stanie się przestrzenią edukacyjną dla wszystkich planujących karierę zawodową. Będzie można dowiedzieć się m.in.: jak poprawnie napisać CV, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej czy podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Rynek jest dynamiczny i warto skorzystać ze wsparcia Biura Karier UWM.

Z kim jeszcze można porozmawiać w trakcie Targów Pracy? Do dyspozycji studentów i absolwentów będą między innymi coach, doradca zawodowy, rekruter.

Udział jest bezpłatny.