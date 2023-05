Most obrotowy w Nowakowie budowany w ramach drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską pozytywnie przeszedł próby obciążeniowe [ZDJĘCIA]

- Ponad 100-metrowy nowy most obrotowy w Nowakowie nad rzeką Elbląg z pewnością usprawni żeglugę, ale również w znaczący sposób wpłynie na poprawę komunikacji kołowej. Oddanie do użytkowania nowego obiektu mostowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową pozwoli na przystąpienie do kolejnego kroku, jakim będzie rozbiórka istniejącej przeprawy, stanowiącej przeszkodę nawigacyjną, a mianowicie mostu pontonowego i dokończenie prac, związanych z odbudową brzegu w tym rejonie – mówi Dorota Słabek, naczelnik wydziału oddziaływania inwestycji na środowisko Urzędu Morskiego w Gdyni.

Nowy most to konstrukcja stalowa. Pośrodku na głównej podporze jest specjalne łożysko. Konstrukcja waży ponad 650 ton. Jest to najdłuższy (103 m) z trzech mostów obrotowych, zaprojektowanych w ramach budowy drogi wodnej. Obecnie Wykonawca prowadzi prace wykończeniowe, pozostała również regulacja mechanizmu obrotowego.

- Po wybudowaniu mostu zniknie problem z otwieraniem/zamykaniem przeprawy w niesprzyjających warunkach pogodowych. Bardzo istotnym przedsięwzięciem jest tu również budowa 1,5 km drogi powiatowej, która będzie łączyła się z nowym mostem obrotowym. Nowakowo, na którego terenie realizowany jest drugi etap inwestycji, jako wyspa połączone jest obecnie z lądem stałym mostem pontonowym, który jest w bardzo złym stanie technicznym. Nowy, obrotowy most będzie obracał się wokół pionowej osi obrotu — czyli będzie odwodzony, a nie zwodzony. Ułatwi on znacznie komunikację z Wyspą Nowakowską. Most będzie otwierany dla jednostek komercyjnych na polecenie Kapitanatu, mała przeprawa dla jednostek o „air draft” poniżej 5 m odbywać się będzie na bieżąco – stwierdził Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Inwestor „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoka Gdańską”.

Budowa mostu jest jednym z elementów drugiego etapu „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. W ramach tego kontraktu, na rzece Elbląg wykonywana jest obudowa brzegów na odcinku o długości około 10,4 km i roboty czerpalne na odcinku 3,8 km. Brzegi wzdłuż rzeki Elbląg są obudowywane konstrukcją hydrotechniczną do rzędnej +2,5 m (na odcinkach, na których przebudowywane są wały). Umocnienie brzegów jest realizowane w formie ścianki szczelnej, zwieńczonej żelbetowym oczepem. Ponadto, w celu ułatwienia dostępu do rzeki, budowane są dwie przystanie niskie na rzędnej +1,2 m wraz ze slipem do wodowania jednostek.

- Kończymy zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Zaawansowanie prac przy obudowie brzegów wynosi 80 proc. W tej chwili mamy wykonane obudowy na samym początku inwestycji, jak i na samym końcu, natomiast jeszcze 20 proc. pośrodku zostało do dokończenia. Pozostały nam również do zrealizowania roboty czerpalne na odcinku 3,8 km od początku Zalewu w górę rzeki Elbląg. W tej chwili prace te nie są realizowane z uwagi na zapisy decyzji środowiskowej, ponieważ musimy chronić ryby, które odbywają tarło. Prace te zostaną wznowione we wrześniu. Główne wyzwanie jest już za nami. Było nim zmobilizowanie kadry do wykonania 15 km obudowy brzegów. Poprzednie zadania realizowaliśmy na odcinkach rzędu 1,5 km przez 2 lata, a tutaj przez 2,5 roku mamy do zrealizowania 15 km obudowy brzegu, więc jest to ogromna ilość i bardzo duże wyzwanie dla wielu firm podwykonawczych. Mieliśmy również odcinki, które były realizowane pośrodku istniejącego koryta rzeki Elbląg. W obecnej chwili pracuje na budowie 350 osób. W okresie szczytowym pracowało 30 jednostek pływających – relacjonuje Grzegorz Małasiewicz, dyrektor kontraktu i kierownik budowy w Budimex SA.