Przerażające odkrycie. Ciało mężczyzny znalezione w krzakach przy ul. Wańkowicza w Olsztynie

Na osiedlu Nagórki w Olsztynie doszło do makabrycznego odkrycia. Mieszkańcy zaniepokojeni niecodziennym widokiem natychmiast zgłosili sprawę na policję. W zadrzewionym miejscu za blokami znaleziono ciało mężczyzny. Trwa śledztwo w tej sprawie.

Do przerażającego odkrycia doszło we wtorek (2 maja) wieczorem, kiedy to spacerujący mieszkańcy jednego z olsztyńskich osiedli zaważyli ciało w krzakach nieopodal bloków. Zaniepokojeni od razu wezwali odpowiedni służby ratunkowe.

— We wtorek wieczorem oficer dyżurny Komendy Miejskiej w Olsztynie otrzymał zgłoszenie o znalezieniu ciała mężczyzny na terenie jednego z osiedli w Olsztynie. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza i technik kryminalistyki. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszelkie okoliczności śmierci mężczyzny — poinformowała pos. Paulina Żur.

Makabryczne odkrycie na ul. Wańkowicza w Olsztynie wstrząsnęło lokalną społecznością. Śledztwo trwa, a policja i prokuratura działają w celu wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia.

Do tematu wrócimy.