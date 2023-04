Müller: Musimy pomóc rolnikom teraz, nie czekając na decyzje KE. Zerowy VAT na żywność? Wydaje się najbardziej zasadnym rozwiązaniem

— Nie będziemy się oglądać na procedowanie Komisji Europejskiej; musimy pomóc rolnikom teraz, w tej chwili jest to dla nas priorytetem — podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller odnosząc się do pytania o zgodę KE m.in. na dopłaty do skupu zbóż. Rzecznik odniósł się także do przedłużenia zerowego VAT na żywność. — Wydaje się to najbardziej zasadnym rozstrzygnięciem — mówił.

Co dopłatami do paliwa i nawozów

Müller, który był we wtorek gościem Polsat News, został zapytany m.in. o to, czy rząd zwrócił się już o możliwość dopłat do paliwa i nawozów.

— Nie wiem, czy formalnie został złożony dokument. Wiem, że technicznie w ostatnich dniach był dopracowywany z Komisją Europejską po to, aby później bardzo szybko został przeprocesowany — powiedział.

Dodał, że część zaproponowanej przez rząd pomocy rzeczywiście wymaga zgody Komisji Europejskiej.

— Na przykład dopłaty do paliw. W tej chwili zwiększamy kwotę zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego z 1,20 do 1,46 zł. Natomiast na ten okresowy wzrost - do 2 zł - potrzebujemy zgody Komisji Europejskiej, także do nawozów — mówił.

Dopłaty do skupu zbóż

Pytany o zgodę na dopłaty do skupu zbóż odparł, że oczywiście jest ona wymagana.

— Nie będziemy się oglądać na procedowanie Komisji Europejskiej, my musimy rolnikom pomóc teraz, więc będziemy te działania podejmować, z pewnym ryzykiem oczywiście ze strony Komisji Europejskiej, ale dla nas jest to w tej chwili priorytetem — zaznaczył.

Nadwyżka mrożonych produktów z Ukrainy

Zapytany o nadwyżkę mrożonych produktów z Ukrainy Müller wskazał, że sytuacja na rynku światowym jeżeli chodzi o zboża i inne produkty rolno-spożywcze „jest inna niż w zeszłym roku i to powoduje oczywiście też efekt na polskim rynku”.

— Wiele rzeczy oczywiście ma dużo wspólnego z importem ze strony Ukrainy, czy właściwie z niezrealizowaniem tranzytu tak, jak było to wcześniej umówione. Natomiast część ma niestety charakter rynkowy, ale my oczywiście zawsze - i tak samo w przypadku sektora owoców miękkich - byliśmy otwarci na to, aby programy dodatkowe, kierunkowe uruchamiać, ale pod warunkiem rzetelnej analizy, że faktycznie ta sytuacja ma miejsce — mówił.

Pytany czy będzie tu jakaś pomoc rządu powiedział, że w tej chwili takiej deklaracji nie złoży.

— Wiemy też, że czasami jest tak, że gdy jedni otrzymują pomoc, inne osoby też się zgłaszają choć ta sytuacja jest tam dużo lepsza — powiedział.

Fundusz zasilający skup zbóż

Pytany o specjalne posiedzenie Sejmu, które zostało zaplanowane na 9 maja zaznaczył, że na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się przepisami, które wymagają wdrożenia ustawowego, w tym przepisów dotyczących specjalnego funduszu, który będzie zasilał skup zbóż.

— Na najbliższym posiedzeniu Sejmu chcemy przyjąć tę ustawę — powiedział.

W ubiegłym tygodniu minister rolnictwa Robert Telus pytany o to, kiedy mógłby ruszyć skup zbóż z dopłatą odpowiedział, że we wtorek na Radzie Ministrów przedstawi propozycję rozwiązań prawnych w tej sprawie. Dodał, że chciałby, żeby pomoc dla rolników, którą ogłoszono 15 kwietnia była kontynuacją pomocy, uruchomionej przez byłego ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka w grudniu ubiegłego roku. Przypomniał, że kwota poprzedniego wsparcia to 600 mln zł i kończy się ona 31 maja. „Chciałbym, żeby to była pewna ciągłość z pomocą dla rolników” - wskazał. Dodał, że przedłużone ma być też wsparcie w zakupie przez rolników nawozów.

15 kwietnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Rozporządzenie wprowadza zakaz przywozu do 30 czerwca br. określonych produktów pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Polski - m.in. zboża, cukru, owoców i warzyw. Tego samego dnia podczas konwencji PiS dotyczącej rolnictwa zaprezentowano pakiet rozwiązań dla rolników zakładający powszechny skup zboża, dopłaty do nawozów, zakaz wwozu produktów rolniczych z Ukrainy.

Przedłużenie obowiązywania zerowej stawki VAT na żywność

Rzecznik rządu Piotr Müller we wtorek w Polsat News pytany był również o decyzję ws. przedłużenia obowiązywania zerowej stawki VAT na żywność. Obecnie zerowa stawka VAT na żywność obowiązuje do 30 czerwca 2023 r.

Na uwagę, że wspomniana decyzja miała zostać ogłoszona w kwietniu, rzecznik odpowiedział: „To już pan premier będzie komunikował”.

— Wydaje się to najbardziej zasadnym rozstrzygnięciem, bo widzimy, że skutki inflacyjne jeszcze są w szczególności w obszarze żywności widoczne. Zawsze patrzymy na koszyk, że tak powiem, podstawowych produktów, a w tym koszyku podstawowych produktów żywność jednak jest bardzo istotnym elementem — dodał Müller.

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska mówiła pod koniec marca, że pozostawienie zerowej stawki VAT na żywność do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu.

Spadek inflacji i cen nośników energii

Rzecznik rządu został również zapytany o niedawną wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że za moment zobaczymy mocny spadek inflacji. Müller powiedział, że ceny nośników energii spadły w ostatnim czasie.

— W związku z tym liczymy na to, że inflacja spadnie — powiedział.

Jak dodał, po analizach NBP oraz innych banków widać trend spadkowy.

I na tych analizach bazujemy i wypowiadamy te słowa — zaznaczył.

Europejska płaca minimalna

Zapytany o kwestię europejskiej płacy minimalnej, rzecznik powiedział, że rząd podnosił płacę minimalną w ostatnich kilku latach w bardzo dużym tempie. Wskazał też, że w tym roku płaca ta będzie dwa razy podniesiona.

— Nie ma w tej sprawie żadnego rozstrzygnięcia rządu. Płaca minimalna europejska jest dyskutowana od wielu lat, ta koncepcja. Natomiast w tej chwili, z tego co wiem, nie ma akceptacji rządu na tego typu pomysł. Tym bardziej, że my w bardzo określonym i szybkim tempie podwyższamy rozwiązaniami krajowymi tę płacę — powiedział.

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl