Rzeka Pasłęka zmienia się w ściek? Cały czas można mówić o katastrofie ekologicznej pod Olsztynem?

Gdy woda w Pasłęce zmieniła kolor na brązowy, zaczęto dociekać, co się stało. Dopływ zanieczyszczeń najbardziej rzucał się w oczy w okolicach miejscowości Łęguty w powiecie olsztyńskim. Jednym ze źródeł zanieczyszczeń jest tamtejsza biogazownia. Według świadków poferment — odpad z produkcji biogazu — wylewany jest na polach sąsiadujących z brzegiem Pasłęki, a nachylenie terenu powoduje, że większość tych szkodliwych substancji spływa do rzeki.

— Nałożyliśmy wiele sankcji karnych i administracyjnych na biogazownię — mówi Joanna Kazanowska, dyrektor WIOŚ w Olsztynie. — Widzimy poprawę wody, ale to nie znaczy, że jest dobrze. Cały czas trwają kontrole.

— Pstrągów potokowych jest coraz mniej w Pasłęce. To ryba, która występuje w czystek wodzie. Jeśli jest jej mniej w rzece, to znaczy, że z wodą coś się dzieje — zawuaża Jarosław Pliszka, dyrektor Zarządu Okręgu PZW w Olsztynie. — Trzeba znaleźć sposób, aby życie w Pasłęce albo zostało na poziomie, który mamy, albo żeby wrócił do stanu z wcześniejszych lat. Trzeba zatrzymać wpływ zanieczyszczeń.

— Naszym oczkiem w głowie jest Pasłęka, która nazywana jest Perłą Warmii, a na naszych oczach zmienia się w ściek — podkreśla Piotr Piskorski ze Stowarzyszeniu Passaria. — Z roku na rok jest coraz gorzej. W ostatnich latach te zmiany bardzo przyspieszyły. W Łęgutach sytuacja jest najgorsza. Nie tylko w Pasłęce, ale też w jeziorach Łęguty, gdzie tlen jest na głębokości jednego metra. To właściwie odstojnik ścieków. Prosto z tego jeziora Pasłęka płynie do Isąga, które było krystalicznie czyste, a teraz zaczyna być drugim ściekowiskiem.

— Sytuacja, jaka ma miejsce w Pasłęce, to lata trucia środowiska, a przede wszystkim wody — podkreśla Lidia Staroń, senator. — Bardzo dobrze znam ten teren. Kiedyś były to czyste i piękne wody. Dziś mamy klęskę. Wcześnie było widać dno, a czasami ryby. Teraz woda jest zanieczyszczona.

Według różnych publikacji Pasłęka ma od 169 km do 211 km długości. Wypływa na Pojezierzu Olsztyńskim, z jeziora Pasłęk i uchodzi do Zalewu Wiślanego. W powiecie olsztyńskich mierzy 36 km.