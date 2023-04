V LO w Olsztynie z nowoczesnymi pracowniami

V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy może poszczycić się dwiema nowoczesnymi pracowniami: biologii i chemii. To pracownie do ćwiczeń praktycznych, których wszystkie prace remontowe, łącznie z produkcją mebli, zostały wykonane przez pracowników szkoły

Olsztyńska szkoła od lat szczyci się wieloma absolwentami, którzy zasilają szeregi kierunków medycznych i przyrodniczych. Poza tym dwukrotnie była wyróżniana w konkursie Chiron 2017 i Chiron 2019 - za wysoki potencjał edukacyjny w kategorii nauki medyczne.

Takie rezultaty to w dużej mierze zasługa profesjonalnej kadry. W szkole brakowało jednak dobrze wyposażonych pracowni, gdzie młodzież mogłaby uczyć się przez doświadczenie i praktykę.

— Bezpośrednią inspiracją do powstania pracowni była wizyta studyjna w partnerskim mieście Olsztyna, Chateauroux — mówi dyrektorka szkoły Anna Struk. — Tam nawiązaliśmy współpracę z Lycee Pierre et Marie Curie, gdzie większość przedmiotów przyrodniczych realizowanych jest w profesjonalnych pracowniach. Zainspirowani francuskim modelem sprawdziliśmy możliwości, rozwiązania i wymogi techniczne takich pracowni na wydziałach UWM i w olsztyńskim Technikum Chemicznym.

Dzięki wsparciu samorządu Olsztyna m.in. w zakresie adaptacji pomieszczeń, spółki Przemysłówka co do wyposażenia i części materiałów budowlanych oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który objął nad przedsięwzięciem patronat merytoryczny, powstały dwie nowoczesne pracownie do ćwiczeń praktycznych. Pomieszczenia zostały zmodernizowane systemem gospodarskim.

— Wszystkie prace remontowe, łącznie z produkcją mebli, zostały wykonane przez pracowników szkoły — dodaje dyrektor Anna Struk. — Pracownie będą służyć nie tylko uczniom V LO, ale również podopiecznym przedszkoli i szkół podstawowych, którzy chcieliby poznać biologię i chemię w ciekawy i niekonwencjonalny sposób.

To nie jedyna nowość, jaka powstała w V LO. Teraz placówka może także pochwalić się szkolnym ogrodem hortiterapii. Jej założeniem jest poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka, a także jego relacji międzyludzkich dzięki zajęciom w ogrodzie i przebywaniu wśród roślin.

Ma to być miejsce przyjazne uczniom mającym problemy z koncentracją, potrzebującym wyciszenia bądź ćwiczeń małej motoryki. Znajdą się tam krzewy, sadzonki owocowe i warzywa. Zebrane plony z ogrodu będą nie tylko smacznym i zdrowym drugim śniadaniem, ale posłużą również do analiz biologicznych i chemicznych w naszych pracowniach.

Przedstawiciele szkoły zapowiadają też odzyskiwanie wód deszczowych z terenu szkoły do pielęgnacji ogrodu.