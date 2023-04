Nowe trasy rowerowe na Warmii i Mazurach

Wśród nowych szlaków dla turystów rowerowych, wytyczonych w regionie, szczególną uwagę zwraca Mazurska Pętla Rowerowa, okrążająca Wielkie Jeziora Mazurskie. Ale to niejedyna ciekawa propozycja, którą miłośnicy przemierzania świata na dwóch kółkach znajdą tutaj w zbliżającym się sezonie.

Niezwykle zróżnicowany krajobraz Warmii, Mazur i Powiśla, w którym dominują lasy i pola, tworzy doskonałe warunki do rozwijania turystyki rowerowej. Powstają kolejne szlaki o różnym stopniu trudności, które pomagają w organizowaniu dłuższych i krótszych wycieczek. Oczywiście w zależności od nawierzchni i przewyższeń na trasie jedne bardziej nadają się na wypady dla całych rodzin, a inne – raczej dla grupy doświadczonych twardzieli. Poza obcowaniem z piękną naturą na trasie rowerzyści mogą poznawać także dziedzictwo kulturowe regionu, sięgające czasów średniowiecza, w tym gotyckie zamki i kościoły.

Ruszaj na Mazurską Pętlę Rowerową

W czerwcu zostanie ukończona realizacja Mazurskiej Pętli Rowerowej. Malowniczy i urozmaicony szlak wytyczono wokół Wielkich Jezior Mazurskich. Łączy on najważniejsze miasta leżące nad nimi (Węgorzewo, Ryn, Mikołajki, Ruciane-Nida, Pisz, Giżycko) i ma długość ok. 300 km. Jego odnoga sięga też do Mrągowa. Mazurska Pętla Rowerowa biegnie przez 12 gmin, a w Węgorzewie spotyka się ze szlakiem Green Velo. Oprócz samej trasy, zaopatrzonej w jednolite oznakowanie, w ramach projektu powstaje 18 miejsc obsługi rowerzystów (MOR-ów) oraz 9 wież widokowych. Na progu sezonu rowerowego trasa jest gotowa w ponad 90% i przejezdna, zbierając wśród turystów rowerowych pozytywne oceny.

Poszczególne odcinki trasy są bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem trudności, jak i rodzaju nawierzchni. Są wśród nich odcinki utwardzone, szutrowe, gruntowe leśne – tak płaskie, jak i „górskie”. Najważniejsze są jednak niezwykłe krajobrazy rozciągające się wzdłuż szlaku. Błyszczące w promieniach słońca tafle jezior, ciągnące się po horyzont lasy, kolorowa mozaika pól uprawnych i łąk. Część szlaku przebiega przez tereny największego w regionie Mazurskiego Parku Krajobrazowego i przez ostępy Puszczy Piskiej. Jadący trasą mijają też kilka rezerwatów przyrody (m.in. Sztynort, Jezioro Dobskie, Jezioro Łuknajno, Nietlickie Bagno, Jezioro Nidzkie).

Przy trasie rozlokowane są MOR-y z wiatami wypoczynkowymi, stojakami rowerowymi, toaletami, koszami na śmiecie, dostępem do prądu. Strefy te zapewniają nie tylko możliwość odpoczynku, ale mogą też stanowić punkt wypadowy do pobliskich atrakcji turystycznych. Wieże widokowe przy trasie pełnią podobne funkcje, ale przede wszystkim umożliwiają obserwacje okolicznej przyrody z „wyższego poziomu”.

Kiedyś koleją, dzisiaj rowerem

Wokół Mazurskiej Pętli Rowerowej powstają kolejne nowe trasy o szczególnych walorach krajobrazowych. W gminie Ruciane-Nida nowa ścieżka rowerowa ma długość 15 km i łączy miejscowości na i przy szlaku kajakowym rzeki Krutyni, m.in. Uktę, Gałkowo, Wojnowo i Śwignajno. W ramach projektu powstało również 13 wiat dla rowerzystów oraz trzy wieże widokowe. Od granic Mrągowa (Nikutowo) przez Piecki do miejscowości Krutyń (oczywiście nad Krutynią) wytyczono natomiast ścieżkę o długości ok. 22 km, która w dużej części wiedzie dawnym torowiskiem.

Ścieżki o nawierzchni asfaltowej powstają również na torowiskach łączących Kurzętnik z Iławą (przez Nowe Miasto Lubawskie, 22 km) i Szczytno z Biskupcem (przez Dźwierzuty, 40 km). Większość odcinków obu tras jest już gotowa. Zaletą takich pokolejowych ścieżek jest nie tylko brak ostrych zakrętów, ale przede wszystkim brak stromych podjazdów i zjazdów. Dzięki temu bez trudu pokonają je mniej doświadczeni rowerzyści, dzieci czy osoby starsze.

System MPR-ów i publikacje dla turystów



W regionie powstaje sieć Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, czyli obiektów noclegowych, gastronomicznych i usługowych (w tym serwisów napraw), które obsługują ruch rowerowy. Elementami sieci są również punkty informacji turystycznej i obiekty będące atrakcjami turystycznymi (np. muzea, zabytki). Obiekty noclegowe zapewniają rowerzystom jednodobowe pobyty, a także nieodpłatne przechowanie rowerów i udostępnienie narzędzi do podstawowych napraw. Wśród oferowanych przez inne MPR-y usług znajdziemy np.: wypożyczanie rowerów, przygotowywanie suchego prowiantu na wynos, przechowywanie bagażu, bezpieczny parking dla rowerów, udostępnianie myjki ciśnieniowej, ładowanie rowerów elektrycznych. Obecnie w regionie rekomendację uzyskało 46 MPR-ów.

Z myślą o turystach rowerowych powstał katalog 34 szlaków i nieoznakowanych tras rowerowych regionu, dostępny na stronie internetowej https://mazury.travel/rowery/. W formie PDF-ów dwie części przewodnika „Rowerowe Warmińsko-Mazurskie” można ściągnąć z zakładki https://mazury.travel/rowery/o-szlakach. Przed sezonem będzie tam dostępna również trzecia część przewodnika z opisami kolejnych 10 tras, w tym Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Rafał Śliwiak



Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego



Od wielu lat rozwój turystyki rowerowej na Warmii, Mazurach i Powiślu jest doceniany przez mieszkańców regionu, Polski oraz całej Europy. To właśnie z myślą o nich inwestujemy w modernizację oraz budowę nowych tras rowerowych. Pieniądze pochodzą zarówno z naszego budżetu, jak i unijnych funduszy. Wszystko po to, aby potencjał został wykorzystany zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i dla rozwoju turystyki z poszanowaniem środowiska naturalnego. Czyste powietrze, wyjątkowe krajobrazy, możliwość bliskiego kontaktu z przyrodą czy doskonałe warunki do korzystania z tej aktywności fizycznej wyróżniają bowiem nasze województwo spośród innych regionów.



Jolanta Piotrowska, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego



Mazurska Pętla Rowerowa tworzy nowe perspektywy rozwoju turystyki rowerowej na Mazurach. Dla bezpieczeństwa użytkowników ruch rowerowy został wyprowadzony z dróg publicznych na drogi innego typu, specjalnie przygotowane i oznakowane. Szlak wytyczono w taki sposób, aby turyści rowerowi mogli korzystać też z innych atrakcji – przepłynąć się statkiem, odwiedzić fortyfikacje i inne historyczne budowle czy posmakować specjałów lokalnej kuchni.