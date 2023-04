Marzysz o służbie w policji w Olsztynie? Teraz jest to możliwe

Dla tych, którzy chcą w życiu pomagać innym, czuć się wyjątkowo w swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia, jak również rozwijać swoje pasje, olsztyńscy policjanci mają propozycję – dołącz do nich i zostań policjantem.

Każdy kto choć chwilę zastanawiał się nad wstąpieniem do policji ma teraz ku temu szansę. Przyjęcia do służby w Olsztynie w 2023 roku planowane są w następujących jednostkach:

Oddział Prewencji Policji w Olsztynie, komendy powiatowe/miejskie Policji

województwa warmińsko-mazurskiego oraz komórki zamiejscowe Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie.

W 2023 roku przewidziano terminy przyjęć takie jak:

5 maja,

3 lipca,

23 sierpnia,

27 października,

28 grudnia

Służbę w policji może pełnić:

· obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

· nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

· posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

· korzystający z pełni praw publicznych,

· posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

· dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.