Wiemy, które pole pojawi się w olsztyńskiej edycji popularnej gry Monopoly

Do tej pory powstało ponad 200 lokalnych wersji tej niezwykle popularnej gry. "Monopoly" istnieje na rynku już niemal 90 lat.

Stworzenie specjalnej, olsztyńskiej edycji gry zostało zapowiedziane w połowie marca. Wybierane przez mieszkańców pole było związane z Mikołajem Kopernikiem - 2023 jest rokiem tego wybitnego uczonego.

Aby oddać swój głos wystarczyło wejść na miejski Facebook Miasto Olsztyn i zostawić reakcję pod grafiką, która powinna wejść do gry.

Największym powodzeniem cieszył się Zamek Kapituły Warmińskiej (208 reakcji) i to on zagości na planszy, jako jedno z pól. Pozostałe lokalizacje, pośród których można było wybierać, to Ławeczka Kopernika (165) oraz tablica astronomiczna (21).

Monopoly Olsztyn będzie mieć swoją premierę w dniu urodzin Olsztyna, czyli 31 października.