Baner z podobizną słynnego astronoma na Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

Baner jest autorstwa Wojciecha Korkucia. "Chcemy nim uczcić postać znamienitego astronoma związanego z naszym regionem" - podał urząd w mediach społecznościowych.

Baner przedstawia postać Kopernika, stworzony przez niego heliocentryczny model wszechświata oraz zabytki regionu związane z Kopernikiem. Są to zamek w Olsztynie, w którym Kopernik mieszkał jako administrator dóbr kapitulnych, zamek w Lidzbarku Warmińskim, gdzie Kopernik przebywał na dworze biskupim jako lekarz najpierw swojego wuja Łukasza Watzenrode, a potem doraźnie kolejnych biskupów oraz fromborska katedra, w której Kopernik został pochowany.

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu 19 lutego 1473 r, studiował w Krakowie, Bolonii i Padwie. Na Warmii spędził ponad połowę swojego życia. W katedrze fromborskiej znajduje się jego grób. Warmia była też regionem, któremu Kopernik w nieoceniony sposób zasłużył się w sferze m.in. gospodarczej czy politycznej. Tu sformułował teorię pieniądza, a przede wszystkim stworzył fundamentalne dla światowej nauki dzieło De revolutionibus.

W dominium warmińskim osiadł w 1503 roku, a biskup Łukasz Watzenrode i kapituła fromborska powierzali mu ważne stanowiska administracyjne. Cechowała go troska o gospodarkę, rolnictwo, szacunek dla krajobrazu przyrodniczego, a przede wszystkim gotowość do pomagania ludziom odbudowującym gospodarstwa ze zniszczeń wojennych. We współpracy z biskupem Maurycym Ferberem opracował reformę ustroju dominium, a jako ceniony lekarz przychodził z pomocą każdemu, kto jej potrzebował.

Wydarzeniem kształtującym historię Warmii, a także jednoznacznie potwierdzającym wierność wobec króla polskiego, był udział Mikołaja Kopernika w wojnie z Krzyżakami, kiedy w 1521 roku stanął na czele obrony powierzonej mu rezydencji: Zamku Kapituły Warmińskiej i miasta Olsztyna. Dawał tym samym świadectwo, że można na nim polegać zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. To właśnie z tego czasu pochodzą cytowane do dziś słowa astronoma: „Nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem ojczyzny, dla której nawet życie należy poświęcić”.

Źródło: UW/PAP