Arkadiusz Mularczyk: wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce - pokazaniem roli naszego kraju jako najbliższego partnera Ukrainy

O zaplanowanej na środę wizycie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce poinformował w poniedziałek rano w RMF FM szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak zapowiedział, prezydent Zełenski spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą na "długie rozmowy" nt. kwestii bezpieczeństwa, gospodarczych czy politycznych i historycznych. Zełenski ma również spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim i z Polakami oraz mieszkającymi w Polsce Ukraińcami na Zamku Królewskim w Warszawie.

Do sprawy odniósł się w rozmowie z PAP wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk. "Na pewno jest między naszymi krajami wiele do omówienia, to kwestie bieżącej współpracy i wsparcia dla Ukrainy. Mamy też, odsunięte teraz na dalszy plan, ale nierozwiązane kwestie historyczne, które zatruwały nasze relacje. Jest też oczywiście problematyka zboża ukraińskiego i jego transportu, co w Polsce powoduje pewne turbulencje. Wszystko to wymaga rozmów" - powiedział.

Jak podkreślił, "na pewno dziś z Ukrainą więcej nas łączy niż w przeszłości, jako, że mamy wspólne spojrzenie na geopolitykę, kwestie bezpieczeństwa i agresję rosyjską".

"Widzimy jak wiele mamy wspólnych spraw, ale wiemy też, że są i takie sprawy, które nas dzielą i muszą być rozwiązane i omówione w dialogu" - zaznaczył. Podkreślił, że przedstawiciele obu krajów "wsłuchują się w głosy społeczne i nie unikają trudnych tematów pomiędzy Polską a Ukrainą".

"Zatem na pewno jest to ważna wizyta, pokazująca rolę Polski jako najbliższego dziś partnera i sojusznika Ukrainy, ale też to, że jesteśmy cały czas w dialogu, a liderzy obu państw dostrzegają szansę i zagrożenia i są gotowi także do rozmów o sprawach trudnych, które powinny być omawiane i rozwiązywane" - powiedział Mularczyk.

Jak ocenił, planowana wizyta Zełenskiego jest także "istotna w kontekście trwających rozmów o odbudowie Ukrainy, roli Polski we współpracy gospodarczej, ekonomicznej, rolnej i innych wyzwań, które stoją dziś przed naszymi krajami".

"Niewątpliwie prezydent Zełenski jest liderem, który ma niewyobrażalny wpływ nie tylko na nasz region, ale i cały świat. Widzimy jego niezwykłą aktywność i indywidualne zasługi, że Ukraina nadal broni się i udało się utworzyć wokół niej front międzynarodowej jedności. Więc na pewno prezydent Zełenski ma świadomość, jak ważna jest dziś Polska i relacje zarówno z jej prezydentem i premierem, ale też całym polskim społeczeństwem oraz stojących przed nami wyzwaniami - szansami i zagrożeniami" - mówił.

"I na pewno jest tak, że po wielu wizytach i spotkaniach międzynarodowych z najważniejszymi światowymi przywódcami, to będzie ich podsumowanie pewnego etapu i ustalenie dalszych kierunków na przyszłość" - dodał wiceminister. (PAP)

wni/ mrr/