Abp Wojda: Marsz papieski to symboliczne opowiedzenie się za wartościami, których uosobieniem był Jan Paweł II

Marsze papieskie mają charakter symboliczny. Jan Paweł II jest uosobieniem naszej wiary i zwornikiem jedności narodu. Jeśli pozwolimy odrzeć go z należnego mu autorytetu i zniszczyć jego pamięć, to nie będziemy mieli, do kogo się odwoływać - powiedział PAP metropolita gdański abp Tadeusz Wojda SAC.

Jan Paweł II zmarł 18 lat temu w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 w Watykanie. Miał 84 lata.

W tym roku w rocznicę śmierci papieża ulicami kilku miast w Polsce przejdzie Narodowy Marsz Papieski. Jego organizatorką jest Barbara Konarska z Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Niezależnie od nich, wiele diecezji organizuje w tym dniu podobne marsze wdzięczności za pontyfikat św. Jana Pawła II. W archidiecezji gdańskiej marsz wdzięczności rozpocznie się o godz. 15.00 w bazylice Mariackiej, czyli konkatedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończy pod pomnikiem Trzech Krzyży na pl. Solidarności. Będzie on wyrazem wdzięczności nie tylko za pontyfikat papieża, ale też jego dwukrotną obecność w archidiecezji gdańskiej.

"Marsze wdzięczności 2 kwietnia mają charakter symboliczny. Są one okazją, aby publicznie dać świadectwa swojej wiary w Chrystusa i wierności wartościom, których symbolem był dla nas Jan Paweł II" - powiedział PAP metropolita gdański, abp Tadeusz Wojda.

Jak zaznaczył, "papież nie był tylko wybitnym Polakiem znanym na całym świecie, ale także zwornikiem naszej narodowej jedności". "Był także wielkim przewodnikiem na drodze wiary. Przypominał o wartościach nieprzemijających, na których zbudowana jest cywilizacja ludzka, a tym bardziej chrześcijańska. Wielu widzi w nim wielkiego przewodnika" - powiedział hierarcha.

Podkreślił, że "nie można pozwolić na bezpodstawne oskarżenia kierowane pod adresem Jana Pawła II i odzieranie go z należnej mu godności i szacunku oraz zasług dla Kościoła powszechnego, Kościoła w naszej Ojczyźnie i całego polskiego narodu". "Czymś do głębi nieuczciwym jest powielanie kłamstw na temat papieża" – ocenił abp Wojda.

Zastrzegł, że "nie chodzi o to, żeby papież się obronił, ale żeby obroniła się nasza wiara, której on był symbolem".

"Jeśli pozwolimy odrzeć Jana Pawła II z należnego mu autorytetu i zniszczyć go, to sami w pewnym momencie nie będziemy mieli do kogo się odwoływać. Nikt wówczas już nie sięgnie po jego nauczanie. Nikt nie będzie zgłębiał jego dorobku. Tymczasem, papież ukazywał nam nie tylko prawdę o Bogu, ale także uczył, jak w oparciu o wartości Ewangelii budować nasze życie społeczne, ekonomiczne i polityczne. Podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 r., która przebiegała pod hasłem +Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście+ przypominał nam o szacunku, o miłości, o solidarności oraz potrzebie wierności Chrystusowi. Uczył nas być blisko ludzi potrzebujących pomocy, ale nie z litości, ale z miłości, z miłości miłosiernej" – powiedział abp Wojda.

Zaznaczył, że "mimo upływu lat, papieskie nauczanie nie straciło nic ze swojej aktualności".

"Gdybyśmy próbowali tylko w jakiś wymiarze wcielać w życie to, czego nas uczył św. Jan Paweł II, to dziś inaczej wyglądałoby nasze życie publiczne, rodzinne i osobiste" – ocenił hierarcha.

"Jak wygląda nasze codzienne życie w oparciu o dekalog? Wielu poprzestaje jedynie na deklaracjach, z których nic nie wynika." - zaznaczył.

Narodowy Marsz Papieski wspiera m.in. Akcja Katolicka, Różaniec bez Granic, harcerze, Solidarność, Kluby Gazety Polskiej.

Warszawski marsz rozpocznie się w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II 2 kwietnia o godz. 11.00 z Ronda Dmowskiego, przejdzie ulicami: Marszałkowską, Królewską, Placem Piłsudskiego, Krakowskim Przedmieściem do katedry archidiecezjalnej przy ul. Świętojańskiej 8.

Marsz krakowski planuje odtworzyć trasę Białego Marszu, który po zamachu na papieża w 1981 r zgromadził na krakowskich Błoniach kilkaset tysięcy ludzi. W Szczecinie marsz rozpocznie się mszą św. w sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Jan Paweł II został kanonizowany 27 kwietnia 2014 r., czyli dziewięć lat po swojej śmierci i trzy lata po beatyfikacji.

Wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II Kościół powszechny obchodzi 22 października. (PAP)

Magdalena Gronek