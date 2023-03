Znamy szczegółowy program Dnia Otwartego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Spotkanie z Pauliną Mikułą, autorką największego w Polsce kanału językowego na YouTube „Mówiąc Inaczej”, prelekcje przedstawicieli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, występy artystyczne oraz wiele innych atrakcji. To jedynie część programu Dnia Otwartego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który odbędzie się już 31 marca.

Dzień Otwarty UWM odbędzie się pod hasłem „SpotkajMy się”. To okazja, aby bliżej poznać możliwości, jakie oferuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dzięki prezentacji wydziałów, kół naukowych, organizacji kulturalnych, sportowych i spotkaniom ze studentami, znacznie łatwiej będzie podjąć decyzję zarówno o wyborze uczelni, jak i kierunku. Wydarzenie odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w godzinach 9-13.

Wszystko o rekrutacji na UWM



Najważniejsze informacje o rekrutacji przekażą przedstawiciele Biura ds. Studenckich, którzy od 9 do 9:30 zasiądą w Strefie Spotkań. To osoby, które wiedzą wszystko o aplikowaniu na studia: harmonogramie, dokumentach czy stypendiach. Chętnie podpowiedzą i doradzą również w kwestii wyboru kierunku. Punkt informacyjny Biura ds. Studenckich będzie można odwiedzić do godziny 13. Zlokalizowane jest na parterze.

Kortowo w czasach rektora



W Strefie Spotkań rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, opowie o czasach, kiedy sam był studentem. Zestaw pytań, łatwych i trudnych, zada rektorowi Piotr Szauer — redaktor naczelny Radia UWM FM. Jak wyglądało studiowanie w Kortowie? Co się zmieniło? Jaki wpływ na życie mają studia? O tym wszystkim od 9:30.

Paulina Mikuła podpowie, jak wybrać studia



O faktach i mitach na temat wyboru studiów opowie Paulina Mikuła — autorka programu językowego „Mówiąc Inaczej”, który na kanale YouTube ma już ponad 500 tys. subskrybentów. Absolwentka filologii polskiej, konferansjerka, vlogerka, autorka książek „Mówiąc Inaczej” oraz „LiteraTOURa”, opowie również o tym, jaką rolę odgrywa komunikacja w życiu młodych ludzi. Spotkanie z Pauliną Mikułą rozpocznie się o 10.

Ludzie uniwersytetu



Wyjątkowe spotkanie czeka miłośników mediów społecznościowych. „Nasze w sieci, czyli co jelenie, doktorki i babki robią w social mediach?” to rozmowa z trzema kobietami, które dzielą się swoją wiedzą, prowadząc kanały m.in. na Instagramie. Zaproszone rozmówczynie to: Katarzyna Andruszkiewicz (Doktorka od marketingu), Jagoda Czajkowska (Dziewczyna od jeleni) oraz Anna Makarewicz (Babka od polaka), a rozmowę poprowadzi Daria Bruszewska-Przytuła, redaktorka naczelna „Wiadomości Uniwersyteckich”. Strat o godzinie 11.

Kulturalnie i na sportowo



Ostatnim blokiem w Strefie Spotkań są występy kulturalne i sportowe. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć uzdolnionych artystów z Akademickiego Centrum Kultury oraz Ośrodka Inicjatyw Artystycznych działającego przy Wydziale Sztuki. Po kulturze przyjdzie czas na sport i spotkanie z Konradem Bukowieckim — kulomiotem, reprezentantem klubu AZS UWM Olsztyn, wielokrotnym mistrzem Polski, medalistą mistrzostw Europy, dwukrotnym olimpijczykiem. Strefę Spotkań zamknie występ Sekcji Tańca Nowoczesnego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UWM w Olsztynie.

Wydziały, kierunki i koła naukowe – poznaj ofertę UWM



Dzień Otwarty Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie to przede wszystkim możliwość poznania oferty kształcenia i szans rozwoju. Na parterze Biblioteki Uniwersyteckiej wystawią się wydziały z propozycją swoich kierunków. Na piętrze będzie można poznać koła naukowe, grupy artystyczne, zespoły sportowe, a także jednostki uczelniane pomocne studentom. Dodatkowo część wydziałów proponuje również dodatkowe atrakcje i warsztaty w swoich budynkach. Z harmonogramem Dnia Otwartego UWM oraz przydatnymi mapami można zapoznać się na stronie dni.uwm.edu.pl.