Dywity chcą prawdziwej obwodnicy

Rady Gminy Dywity na czwartkowej sesji przyjęła stanowisko w sprawie poparcia wyboru do dalszych prac projektowych wariantów z zachodniego korytarza obwodnicy Olsztyna i Dywit.

— Popieramy ten wybór i liczymy na dalsze sprawne i szybkie poprowadzenie kolejnego etapu prac, czyli studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które wyłoni wariant preferowany i dla którego zostanie złożony wniosek do wydania decyzji środowiskowej — czytamy w stanowisku przyjętym przez radnych. — Cieszymy się, że głosy samorządowców z podolsztyńskich Gmin (Purda, Barczewo, Dywity, Jonkowo i Gietrzwałd) zostały wzięte pod uwagę, co skutkowało wyborem do dalszych prac projektowych wariantu O1 w korytarzu zachodnim, który rekomendowali właśnie samorządowcy. Z całą stanowczością podkreślamy, że jest to wariant, który nadal rekomendujemy i który przyniesie najmniej wyburzeń i jest najkorzystniejszy społecznie.

Radni zwracają też uwagę, by obwodnica na całym swoim przebiegu, we wszystkich gminach, biegła jak najdalej od zabudowań.

Przypomnijmy, że po wyborze zachodniego korytarza zawrzało w Łupstychu w gminie Gietrzwałd. Bo wprawdzie są trzy warianty drogi, to wszystkie łączą się w okolicach Łupstychu i prowadzą blisko zabudowań, a niektórym droga przechodzi przez… duży pokój.

Zaskoczenie było ogromne, bo cały czas mieszkańcy byli zapewniani, droga pobiegnie ok. kilometra od wsi. Dlatego podjęli dwie uchwały, które trafią do GDDKiA. W pierwszej z nich opowiedzieli się za korytarzem wschodnim obwodnicy Olsztyna, a w drugiej stanowczo sprzeciwili się trzem zaproponowanym przez GDDKiA wariantom w korytarzu zachodnim.

Radni z Dywit mają też jeszcze jeden postulat



— Prosimy o to, aby zaprojektować prawdziwą obwodnicę, a więc drogę o odpowiedniej szerokości, która będzie uwzględniać po dwa pasy ruchu w każdą stronę — napisali. —Tylko taka obwodnica będzie wyprowadzać skutecznie tranzyt z Olsztyna i będzie odpowiednią zachętą do skorzystania z niej dla wszystkich kierowców.

Jednocześnie radni postulują o zaprojektowanie bezkolizyjnych węzłów na drodze przecięcia obwodnicy z drogą powiatową w okolicach Brąswałdu oraz połączenie węzłem w Spręcowie tzw. „starego” przebiegu DK51 z planowaną obwodnicą.

Stanowisko radnych trafi do GDDKiA



— To kolejny głos, który oczywiście zostanie, jak wszystkie inne, wzięty pod uwagę, do dalszych analiz podczas obecnego etapu prac, czyli wykonania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego — zapewnia Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału GDDKiA.

Jak dodaje rzecznik tam, gdzie będzie to zasadne jest możliwość korekty przebiegu, czy zastosowania konkretnych rozwiązań technicznych. Swoje uwagi mieszkańcy będą mogli zgłaszać także podczas spotkań informacyjnych, które odbędą się w III kwartale tego roku.

Co do dwóch jezdni tu odpowiedź będzie znana po tym, jak poznamy nowe prognozy ruchu dla wariantów wybranych do dalszych prac projektowych, bo te były wykonywane dla wariantów obwodnicy Olsztyna w połączeniu obwodnicą Dywit, która przecież nie powstanie.

Początek obwodnicy Olsztyna we wszystkich wariantach ma być zlokalizowany na DK51 na końcu obwodnicy Spręcowa. A obwodnica we wszystkich wariantach powinna się kończyć w rejonie istniejącego ronda na południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu DK16, w rejonie miejscowości Kudypy.

Po wykonaniu analizy wielokryterialnej zostanie wybrany najkorzystniejszy wariant. W II połowie 2024 roku drogowcy planują złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wybranym wariancie.



Andrzej Mielnicki