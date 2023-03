Nowe terenówki dla straży granicznej do patrolowania polsko-rosyjskiej granicy

W poniedziałek (20 marca) w Białymstoku Minister SWiA Mariusz Kamiński, w obecności Komendanta Głównego SG gen. dyw. SG Tomasza Pragi, uroczyście przekazał Straży Granicznej 56 nowych samochodów terenowych marki Toyota Land Cruiser. Kolejnych 6 aut, które już zostały zamówione, producent dostarczy do końca marca.

W uroczystości przekazania aut uczestniczyli ponadto Podsekretarz Stanu w MSWiA Błażej Poboży, Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski oraz komendanci gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek Komendant Podlaskiego Oddziału SG, gen. bryg. SG Andrzej Popko Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG, gen. bryg. SG Jacek Szcząchor Komendant Nadbużańskiego Oddziału SG i płk SG Tomasz Zybiński Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG.

Samochody trafią do wszystkich oddziałów Straży Granicznej. Zostały kupione z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025” przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych i kosztowały ponad 21 mln zł.

Pojazdy terenowe są przede wszystkim wykorzystywane na wschodnich granicach kraju przez Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Morski, Warmińsko-Mazurski Oddziały Straży Granicznej. To tam znajduje się blisko 78% wszystkich samochodów terenowych, pozostających na wyposażeniu Straży Granicznej. Na co dzień, do realizacji ustawowych zadań w ochronie granicy państwowej, użytkowanych jest już 27 Toyot Land Cruiser.

Samochody charakteryzują się najnowocześniejszą konstrukcją i wyposażeniem. Toyoty Land Cruiser doskonale realizują zadania zarówno w terenie na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, jak i na utwardzonych szlakach komunikacyjnych. Jest to jedno z niezawodnych, rozpoznawalnych i najwytrzymalszych aut terenowych na świecie z napędem 4x4.

Modele kupione dla Straży Granicznej zostały wyposażone w 2.8-litrowy silnik wysokoprężny D-4D o mocy 204 KM i automatyczną skrzynię biegów oraz wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał pojazdu w niezmiernie trudnych warunkach terenowych. Mają bardzo trwałą, odporną na odkształcenia i unikalną w tym segmencie pojazdów konstrukcję nadwozia mocowanego na ramie. To nie tylko zapewnia wysoki poziom ochrony przed uszkodzeniami, ale również znacznie zmniejsza podatność podwozia na obciążenia skręcające, zapewniając kierowcy optymalną precyzję kierowania i kontrolę nad pojazdem. Konstrukcja nadwozia skutecznie izoluje także kabinę przed uderzeniami, pochodzącymi z zawieszenia kół.

Pojazdy posiadają napęd 4x4, co powoduje lepszą przyczepność na śliskiej i nierównej nawierzchni. Reduktor multiplikuje moment obrotowy przekazywany na koła, ułatwiając jazdę w terenie, natomiast mechanizmy różnicowe z blokadą zapewniają kontrolę trakcji w najtrudniejszych warunkach terenowych. Samochody zostały wyposażone w system wspomagający zjazd ze wzniesienia poprzez uruchamianie odpowiednich hamulców, utrzymując prędkość na poziomie 5 km/h. Po jego aktywacji kierowca nie musi kontrolować pedału gazu czy hamulca. Kolejnymi systemami, jakie zamontowano w pojazdach, są system utrzymujący stałą prędkość w terenie, system wspomagania podjazdów oraz układ zmiennej sztywności stabilizatorów, zapewniający przyczepność pojazdu w najtrudniejszym terenie.

Auto, aby mogło spełniać wymagania codziennej służby funkcjonariuszy Straży Granicznej, ma reflektory i wloty powietrza usytuowane tak, aby zapewnić zarówno maksymalną ochronę, jak i możliwie największą głębokość brodzenia. W przypadku Toyoty Land Cruiser to aż 700 mm. Gwarancję, że samochód będzie się swobodnie poruszał w trudnym terenie, daje m.in. mały promień skrętu – zaledwie 5,8 m, bardzo duży prześwit wynoszący 215 mm oraz kąty natarcia. Dodatkowo pojazdy zostały wyposażone w sygnalizację uprzywilejowania w ruchu drogowym.

Nadwozie toyot jest oklejone folią, która nie tylko zmieniła ich kolor na matową zieleń, ale spełnia przede wszystkim funkcję ochronną. Charakteryzuje się większą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, co w przypadku użytkowania pojazdów w trudno dostępnym, gęsto zalesionym terenie, zwiększa ich zabezpieczenie przed otarciami i zabrudzeniami.

Każdy z samochodów został również wyposażony w wyciągarki wraz z dodatkowym osprzętem, które pozwolą w ekstremalnych warunkach terenowych, uniknąć zakopania się czy ugrzęźnięcia pojazdu w podmokłym terenie.