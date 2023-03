Potrącenie 17-latka na ul. Dworcowej w Olsztynie. Nastolatek trafił do szpitala. Jeden pas ruchu przy rondzie jest zablokowany [ZDJĘCIA]

Do groźnego wypadku doszło dziś (środa 22 marca) na ul. Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Sprawczynią wypadku okazała się młoda kobieta.

— Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 22-latka kierująca osobowym oplem nie ustąpiła pierwszeństwa 17-latkowi przechodzącemu przez przejście na pieszych, przez co doszło do potrącenia. Młody mężczyzna trafił do szpitala. Na miejscu zdarzenia występują utrudnienia w ruchu drogowym, jeden pas ruchu w kierunku ul. Dworcowej został wyłączony — informuje nas post. Paulina Żur z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Nastolatek z obrażeniami trafił do szpitala. Obecnie na miejscu pracują funkcjonariusze olsztyńskiej drogówki, którzy ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.

Więcej informacji wkrótce.

Karol Grosz

Na miejscu zdarzenia jest nasz fotoreporter Zbigniew Woźniak. Zobacz jego fotorelację.