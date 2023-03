Kurierski gigant z Ukrainy. Nova Post otworzy swój oddział w Olsztynie

Ukraiński przewoźnik paczek Nova Post wchodzi do Polski. Nasz kraj jest pierwszym europejskim państwem, gdzie ta firma się pojawia — oczywiście poza Ukrainą. Aktualnie w Polsce znajdziemy 20 oddziałów, w tym w Gdańsku, Lublinie czy Krakowie. Pracownikami biur są Ukraińcy znający język polski.

Przed wojną Nova Post (w Ukrainie działa pod nazwą Nowa Poczta) miała 8,5 tys. oddziałów i 13,6 tys. paczkomatów. Czerwony znak z dużą literą H to rodzaj znaku jakości dla Ukraińców. Daje pewność, że przesyłka zostanie dostarczona szybko i w stanie nienaruszonym. Jej drogę można śledzić za pomocą specjalnej aplikacji.

Na początku wojny w 2022 roku liczba przesyłek spadła, ale tylko na chwilę. W czasie wojny ludzie częściej zaczęli wysyłać paczki. W październiku 2022 roku firma otworzyła pierwszy zagraniczny oddział w Warszawie. Potem placówki powstawały w Krakowie, Lublinie, Wrocławiu, Rzeszowie, Łodzi, Gdańsku i Poznaniu. Z Polski, jak mówią przedstawiciele firmy, Ukraińcy wysyłają swoim bliskim głównie powerbanki, generatory, lampy na baterie, stacje akumulatorowe i moduły Starlink. W paczkach znajdują się też makarony, płatki śniadaniowe, konserwy, pasty do zębów, proszki i szampony.

— Do końca marca planujemy otworzyć kolejnych 10 nowych. W szczególności w Olsztynie, Radomiu, Kielcach, Opolu, Częstochowie, Bielsku-Białej — powiedział Dmytro Vergun, prezes Nova Post Polska. — Według planów do końca czerwca w Polsce będzie 50 oddziałów, a do końca roku możemy osiągnąć ich jeszcze większą liczbę.

Od 3 października 2022 roku do 1 marca 2023 roku z usług firmy skorzystały 132 tysiące klientów, z czego 8,5 proc. to obywatele Polski. Wysłali w tym czasie ponad 150 tysięcy paczek. Tylko w Katowicach jesienią zeszłego roku, gdy firma zaczynała działać w Polsce, przekazywała 50-100 paczek dziennie. W grudniu było to już około 1,5 tys. paczek każdego dnia. Firma oferuje franczyznę osobom, które chciałyby współpracować i otworzyć oddział w swoim mieście.

Historia Nova Post sięga lutego 2001 roku, kiedy przyjaciele ze studiów: Wiaczesław Kłymow i Wołodymyr Popereszniuk postanowili założyć wspólny biznes. Obydwaj mieli wtedy po 25 lat. Pierwsze przesyłki można było nadawać między Kijowem, Charkowem i Połtawą. Początki nie były łatwe, ale firma rosła siłę. W 2019 roku została liderem przesyłek ekspresowych w Ukrainie. W 2021 roku zatrudniała prawie 40 tys. pracowników. Operator podaje na swojej stronie internetowej, że każdego roku dostarcza ponad 315 milionów przesyłek nie tylko w Ukrainie, ale też do 200 krajów na całym świecie. Żeby szybciej transportować paczki zagraniczne, firma ma własną linię lotniczą o nazwie Supernova.

— W najtrudniejszych momentach służymy wsparciem najbardziej potrzebującym. W czasie pandemii COVID-19 przez 2 lata kupowaliśmy i przekazywaliśmy szpitalom tlen oraz inny sprzęt medyczny a także wyposażaliśmy lekarzy w sprzęt ochronny. Zainwestowaliśmy prawie 60 milionów hrywien (1,6 miliona dolarów) i pomogliśmy ponad pięćdziesięciu szpitalom na terenie całej Ukrainy — czytamy na stronie internetowej Nova Post.

Przedstawiciele firmy zapewniają, że starają się, by paczki z Polski docierały do adresatów w jak najkrótszym czasie. Szacowany czas dostawy trwa 3-7 dni roboczych. Za paczkę o wadze do 2 kg trzeba zapłacić 45 zł, a karton o wadze do 30 kilogramów — 45, 60 lub 80 zł w zależności od rozmiaru. Firma dostarcza towary o ciężarze do tony. Zabronione są jednak przesyłki handlowe, więc jeśli ktoś chciałby wysłać na przykład kilka takich samych koszulek czy butów, nie zostaną one przyjęte, bo zostaną uznane za partię handlową. Regulamin dotyczący przesyłek w Polsce nie odbiega od przepisów polskiego prawa. W przesyłkach nie mogą być więc nadawane rzeczy z przestępstw, broń, amunicja, materiały wybuchowe, produkty łatwo psujące się itp. Natomiast koszty przesyłek na terenie Polski wahają się między 15 a 30 zł.

Nova Post bada także możliwość wejścia na rynki niemiecki i czeski. To kraje, które po Polsce przyjęły najwięcej uchodźców.

ADA ROMANOWSKA