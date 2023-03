Żegnaj zimo, witaj wiosno! Jak najlepiej spędzić 21 marca?

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Wiosna! Do Żywkowa (woj. warmińsko-mazurskie) przyleciało już pięć bocianów Jedna wiosna, różne daty

Kalendarzowy początek wiosny zawsze wypada 21 marca, natomiast nadejście wiosny astronomicznej jest datą ruchomą, przypadającą w tym roku na poniedziałek 20 marca. Kalendarzowy początek wiosny zawsze wypada 21 marca, natomiast nadejście wiosny astronomicznej jest datą ruchomą, przypadającą w tym roku na poniedziałek 20 marca.

Od czego zależy astronomiczny początek wiosny? Decyduje o tym równonoc wiosenna, po której dzień będzie coraz dłuższy kosztem nocy.

Dodatkową datą jest początek wiosny fenologicznej, czyli data w której przyroda budzi się do życia, ptaki wracają z ciepłych krajów, a drzewa zaczynają się zielenić. Kiedy wypada?

Nikt nie wie kiedy dokładnie nastąpi

Na początek wiosny fenologicznej wpływa wiele różnych czynników poza samym kiełkowaniem drzew, takich jak obserwacja wybranych "wskaźnikowych" gatunków roślin czy zachowania zwierząt. W każdym roku przyroda zakwita w innym czasie, a pierwszych pączków na gałęziach możemy się spodziewać na przełomie marca i kwietnia.

Dzień wagarowicza

Uciekamy? Tradycja wagarowania w pierwszy dzień wiosny na dobre utrwaliła się w kulturze i nie wygląda na to by młodzież pozwoliła to zmienić. Skąd się wziął ten zwyczaj? Prawdopodobnie jest to powiązane z tradycją topienia marzanny, który ewoluował do współczesnej formy.

Jak na to reagują dorośli?

Wiele placówek przymyka oko na nieobecności uczniów, a niektórzy nauczyciele zamiast nauki poświęcają ten dzień na "luźne lekcje" będące bardziej rozrywkowymi spotkaniami. Oczywiście nie wszystkie szkoły tolerują nieobecności tego dnia, więc można się spodziewać wielu wpisów w dziennikach.

