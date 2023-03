Wiosna! Do Żywkowa (woj. warmińsko-mazurskie) przyleciało już pięć bocianów

Do bocianiej wsi Żywkowo pod Górowem Iławeckim (Warmińsko-mazurskie) przyleciało pięć bocianów, ptaki te zaczęły się pojawiać też w innych miejscowościach. Są silne, w dobrej kondycji - oceniła w rozmowie z PAP mieszkanka Żywkowa.

Żywkowo to niewielka wieś pod Górowem Iławeckim, tuż przy granicy z obwodem kaliningradzkim. Od wielu lat słynie z tego, że od wiosny do jesieni mieszka w niej więcej bocianów niż ludzi, dlatego nazywana jest bocianią wioską. Wsie w pobliżu: Toprzyny czy Gałajny także słynął z dużej liczby bocianich gniazd. Północny pas warmińsko-mazurskiego to ostoja lęgowa "Warmińskie bociany".

"Dziś od rana słychać klekot, bardzo za tym tęskniliśmy" - powiedziała PAP mieszkanka Żywkowa Anna Iwicka z gospodarstwa Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP). Przyznała, że w Żywkowie jest już pięć bocianów - wszystkie silne, w dobrej kondycji.

"Pierwszy przyleciał w sobotę, a zaraz po nim następne. W ubiegłym roku pierwszy bocian był dopiero 21 marca, a na pozostałe ptaki czekaliśmy około dwóch tygodni" - przyznała Iwicka. Pierwszy bocian w warmińsko-mazurskim pojawił się w mazurskiej Krutyni już 28 lutego, ale wielu wątpi, czy zimował on w Afryce. By poznać zachowania tego ptaka, przyrodnicy z Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni założyli mu nadajnik GPS. Ponieważ bociany z Żywkowa nie mają założonych nadajników GPS nie wiadomo, gdzie zimowały.

Bociany pojawiły się również w okolicach Braniewa.

PTOP jesienią poprawiał i naprawiał bocianie gniazda w Żywkowie - porządkowano je i nieco obniżano. Ponieważ gniazda potrafią być bardzo ciężkie i zagrażają dachom budynków czy drzewom, na których są zbudowane, zmniejszanie gniazd i ich czyszczenie jest konieczne.

Nowoczesne rolnictwo, w którym dominują monokulturowe uprawy na dużych areałach nie sprzyjają bocianom, które żerują na miedzach, wypasanych tradycyjnie łąkach, przy oczkach wodnych i mokradłach. Dlatego przyrodnicy od lat apelują o podtrzymywanie tradycyjnego rolnictwa i sami prowadzą w Żywkowie takie gospodarstwo, w którym hodują polskie czerwone krowy. Zwierzęta te spędzają na łące prawie cały rok, tu też cielą się. "Mamy już siedem małych cielaczków, wkrótce spodziewamy się kolejnych 13 tak więc wiosna u nas w pełni" - powiedziała PAP Iwicka.

W ubiegłym roku w Żywkowie było 36 bocianich par. Przyrodnicy mają nadzieję, że w tym roku nie będzie ich mniej. (PAP)