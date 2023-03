Skuteczność ukraińskiej obrony powietrznej wzrosła od początku wojny z 12 do 85 procent

Humeniuk odniosła się do obecnej sytuacji na Morzu Czarnym oraz zagrożenia dla wybrzeża Ukrainy i południowego obszaru operacyjnego. Podkreśliła, że zagrożenie rosyjskie nadal istnieje i pochodzi z terytoriów czasowo okupowanych.

"Chcę podkreślić, że okupacja jest tymczasowa, ponieważ siły zbrojne Ukrainy skutecznie wykonują swoje zadania, aby jak najszybciej te tereny wyzwolić. Mając już pewne doświadczenie, wierzymy, że nam to się uda" - powiedziała w rozmowie z fotoreporterem PAP.

Przypomniała, że obecnie linia frontu przebiega wzdłuż Dniepru na kierunku południowym, co w pewnym stopniu komplikuje ukraińskie działania bojowe, ponieważ obszary kontrolowane przez wojska rosyjskie i ukraińskie są oddzielone dodatkową barierą wodną. "Taką sytuację obserwujemy też w obwodzie mikołajowskim, gdzie tymczasowo zajęta pozostaje Mierzeja Kinburnska. Przeciwnik nie jest w stanie przebywać na całym jej terytorium przez cały czas. Część (terytorium) to szara strefa, gdzie wyparliśmy wroga, ale on nadal ma do niej dostęp drogą lądową. Ta część lądu łączy się z Ukrainą w rejonie lewobrzeżnego Chersonia, gdzie okupanci są nadal silni" - wyjaśniła.

Zaznaczyła, że walka cały czas trwa, a każdego dnia żołnierze osiągają postępy w obronie powietrznej. "Niszczymy systemy artyleryjskie, systemy rakietowe wielokrotnego startu oraz bezzałogowe statki powietrzne. Z pomocą dronów wróg nie tylko prowadzi rozpoznanie z powietrza, ale także wykorzystuje je do ostrzeliwania ludności cywilnej w osiedlach prawego brzegu Dniepru" - podkreśliła.

Jej zdaniem wojska rosyjskie zaczęły używać dronów, które mogą być uruchamiane z jeszcze większych odległości niż dotychczas i przenosić pociski. "Jednak my też pracujemy w tym kierunku i próbujemy zestrzeliwać drony" - powiedziała.

"Specyfika naszego regionu polega na tym, że wróg atakując całe terytorium Ukrainy, posyła bardzo dużą liczbę rakiet ponad naszym regionem. Dlatego od naszej reakcji i efektywności pracy zależy bezpieczeństwo innych regionów" - stwierdziła.

"Jeśli na początku inwazji w lutym 2022 roku wskaźnik trafień rakiet wynosił 10-12 procent, to teraz mamy o wiele wyższy odsetek - 73-85 procent" - podsumowała Humeniuk.(PAP)

Agnieszka Gorczyca