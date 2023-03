Seniorka z Olsztyna myślała, że pomaga policjantom. Wyrzuciła oszczędności pod samochód

W środę (15 marca) olsztyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o oszustwie metodą „na policjanta”. Niestety 73-latka uwierzyła przestępcom i przekazała swoje oszczędności.

We wtorek do seniorki zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik poczty z informacją, że ma nieodebrane paczki i poprosił o potwierdzenie adresu zamieszkania, aby mogła odebrać przesyłki. Po chwili do kobiety zadzwonił kolejny mężczyzna, który przedstawił się jako oficer CBŚP i poinformował seniorkę, że oszuści chcą ją okraść. Wiarygodność przedstawionej legendy pokrzywdzonej kobiecie miał potwierdzić jeszcze inny mężczyzna podający się za prokuratora. Następnie fałszywy policjant wypytał 73-latkę o posiadane oszczędności oraz poprosił o wybranie z konta gotówki. Mężczyzna twierdził, że jej pieniądze mogą zostać skradzione i należy je przekazać funkcjonariuszom, gdzie będą bezpieczne. Seniorka uwierzyła oszustom i dwukrotnie wybrała pieniądze z placówki bankowej, a następnie zgodnie z przekazanymi instrukcjami wrzuciła spakowane w torbę pieniądze, pod wskazane zaparkowane auto. Oszuści zapewniali ją, że następnego dnia odzyska swoje oszczędności. 72-latka zorientowała się, że padła ofiarą przestępców, po tym jak zadzwoniła do olsztyńskiej jednostki policji. Wartość strat to 70 tysięcy złotych.



W trosce o oszczędności starszych osób policja apeluje o szczególną ostrożność oraz o stosowanie zasady ograniczonego zaufania podczas rozmów telefonicznych, dotyczących pożyczek lub przekazania pieniędzy. Przede wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy z banku wszystkich oszczędności. W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze policji nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez przestępców. W przypadku podejrzenia, że możemy mieć do czynienia z oszustem należy natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką Policji osobiście lub telefonicznie dzwoniąc pod nr 112.