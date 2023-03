Na co uczelnia przeznaczy 500 tys. złotych? Znamy wyniki pierwszej edycji Otwartego Budżetu Akademickiego na UWM

— Mieliśmy możliwość skorzystania z przykładów Budżetów Obywatelskich, które są z powodzeniem realizowane w wielu miastach. My też chcieliśmy oddać inicjatywę kreowania rzeczywistości w naszym kampusie studentom i pracownikom, czyli społeczności akademickiej. I to się udało! To pierwsza edycja Otwartego Budżetu Akademickiego, liczę na to, że kolejne edycje będą się cieszyły równie dużą popularnością, równie lub jeszcze większą — mówi Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski.

Wśród propozycji zgłoszonych przez studentów najlepszy okazał się projekt Disc Golf & Grillove Kortowo, który zakłada budowę osiemnastodołkowego pola do gry w Disc Golfa wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i nauki ze stołami i ławami oraz miejscem na grilla.

Pracownicy UWM jako projekt do realizacji wskazywali z kolei najczęściej Zielone wiaty rowerowe. Pomysł jest ukłonem w stronę fanów jednośladów - zakłada on bowiem budowę w okolicach stadionu lekkoatletycznego drewnianej wiaty na sześć rowerów ze stacją napraw dla rowerów oraz ładowarką. Dach wiaty ma być pokryty roślinnością.

Wyniki głosowania w I edycji Otwartego Budżetu Akademickiego

Projekty studenckie:

1. Disc Golf & Grillove Kortowo - 52 %

2. MikroMakro - strefa nauki i odpoczynku na Wydziale Nauk Ekonomicznych - 28 %

3. Przestrzeń dla Humanistyki - 20 %

Projekty pracownicze:

1. Zielone wiaty rowerowe - 50 %

2. Strefy relaksu - 32 %

3. Work and chill - 18 %