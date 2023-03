Wracamy do tematu pościgu ulicami Biskupca. Oskarżony o zabójstwo Przemysław A. stanie przed sądem

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: [VIDEO]Zabójstwo w Biskupcu (powiat olsztyński). Morderca uciekał przed policją, udział w pościgu brało ponad 20 radiowozów Prokuratura Rejonowa w Biskupcu oskarżyła Przemysława A. o dokonanie w sierpniu ubiegłego roku w tym mieście zabójstwa Sylwestra B. Oskarżony miał wtedy 21 lat. Zmarły, który był w związku partnerskim z jego matką, zginął od ciosów nożem.

Przemysław A. został oskarżony również o pięć innych przestępstw, które miały związek z próbą ucieczki przed policją: czynną napaść na funkcjonariusza, niezatrzymanie się na polecenie policji, posiadanie narkotyków, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających oraz dokonanie zaboru samochodu w celu jego krótkotrwałego użycia.

"Oskarżony zadał pokrzywdzonemu szereg ciosów nożem w głowę, szyję, klatkę piersiową i plecy. Powodów tego ataku nie znamy. Co do przebiegu zdarzenia, oskarżony zasłonił się niepamięcią. Dlatego okoliczności odtworzono na podstawie śladów i relacji osób trzecich" - przekazał PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Jak ustalono, do zabójstwa doszło na piętrze domu, w którym na stałe mieszkał pokrzywdzony ze swoją partnerką. Okazjonalnie odwiedzali ich synowie kobiety, w tym oskarżony, który pracował w Niemczech i przyjechał na urlop. Podczas pobytu w Biskupcu miało dochodzić do nieporozumień pomiędzy 21-latkiem a matką i jej partnerem.

Zdaniem śledczych, gdy Sylwester B. wrócił ok. godz. 18 z pracy i poszedł do łazienki, został zaatakowany kuchennym nożem przez oskarżonego. Przemysław A. przeniósł ciało do pokoju, który na co dzień zajmował pokrzywdzony. Potem poszedł spotkać się z kolegą i kąpać się w jeziorze. Matka oskarżonego wróciła do domu wieczorem i nie zauważyła niczego podejrzanego; była przekonana, że jej partner śpi w swoim pokoju.

Według prokuratury, oskarżony spotkał w mieście swoją byłą dziewczynę, której powiedział, że pozbawił życia konkubenta matki. Dziewczyna skontaktowała się z kobietą, a ta weszła do pokoju partnera, odnalazła zwłoki i zawiadomiła policję.

Oskarżony jeździł wtedy samochodem po ulicach Biskupca. Przy pierwszej próbie zatrzymania przez policję usiłował przejechać funkcjonariusza. Podczas dalszej ucieczki doprowadził do dwóch kolizji, w tym z policyjnym radiowozem.

Brawurowa jazda 21-latka zakończyła się na drzewie przy drodze do Rzecka. Kierowca wysiadł z rozbitego auta i zaczął uciekać w stronę lasu. Został obezwładniony i zatrzymany. Jak potem ustalono, był pijany (1,4 promila alkoholu we krwi) i pod wpływem środków odurzających (amfetaminy i MDMA).

Od czasu zatrzymania i przedstawienia zarzutów Przemysław A. jest tymczasowo aresztowany. Jego proces ma rozpocząć się 25 maja przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. (PAP)