Studenci z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na zawodach z ratowania psów i kotów

Zawody przeznaczone były dla studentów weterynarii i składały się z dwóch etapów.

— Pierwszy z nich, wewnątrz wydziałowy, był testem zdalnym zawierającym 100 pytań z zagadnień ratownictwa zwierząt domowych. Odbył się online 25 lutego we wszystkich ośrodkach jednocześnie. Poprzedził go dzień wykładów również online, które prowadzili lekarze weterynarii–Polacy prowadzący praktyki weterynaryjne w Australii — mówi Kamila Pietkun, rzeczniczka prasowa zawodów.

Test pozwolił wyłonić 13 najlepszych drużyn z każdego ośrodka akademickiego w Polsce, w którym uczy się medycyny weterynaryjnej.

— Drugi kortowski etap konkursu (11 marca) był już etapem praktycznym. Składało się na niego 6 przypadków, spośród których każda drużyna miała do czynienia z 3. Jakie to były przypadki? Np. kot z hipotermią, pies z padaczką, pies, który się przejadł. Studenci musieli rozpoznać z czym mają do czynienia i wdrożyć kurację. Nie było to łatwe, bo mieli do dyspozycji zwierzęce fantomy. Komisja konkursowa złożona z pracowników WMW UWM oceniała zarówno profesjonalizm w działaniu, jak też współdziałanie członków zespołu, poczynania jego lidera i czas. W ocenie komisji poziom przygotowania zespołów był dość zróżnicowany – dodaje.

Wygrał zespół z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na drugim miejscu był zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a podium zamykał zespół z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zawody w całości zorganizował samorząd studencki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM, a ich główną organizatorką była Iga Wereszka - studentka 5. roku weterynarii.

źródło: UWM