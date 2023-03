Przewodniczący Episkopatu: Kłamstwo niszczy charakter człowieka, odbiera wiarę. W dobie fake newsów trzeba używać rozumu

Kłamstwo powtarzane w tysiąc raz, staje się prawdą. Choć prawdą nigdy nie będzie, to w mentalności ludzkiej przybiera charakter prawny. Niszczy charakter w człowieka, psyche, a przede wszystkim odbiera wiarę. Dziś, w dobie fake newsów, w celu samozachowania trzeba używać rozumu - powiedział PAP przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Duchowny odniósł się w ten sposób do oskarżeń jakie pojawiły się wobec św. Jana Pawła II.

Przewodniczący Episkopatu zwrócił uwagę na problem bezkrytycznego podejścia do przekazywanych informacji, które później okazują się fake newsami.

„Te fałszywe wiadomości docierający do szerokich kręgów, właściwie do nieograniczonych kręgów odbiorców nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Kłamstwo powtarzane w tysiąc raz, staje się prawdą. Choć prawdą nigdy nie będzie, to w mentalności ludzkiej przybiera charakter prawny. Niszczy charakter w człowieka, psyche, a przede wszystkim odbiera wiarę. Dziś, w dobie fake newsów, celu samozachowania trzeba używać rozumu” – zaznaczył.

Arcybiskup Gądecki, po pokazie filmu „Będziesz miłował. Rzecz o bł. Kardynale Stefanie Wyszyńskim” w rzymskiej bazylice San Pietro in Vincoli, powiedział, że "kard. Wyszyński i kard. Wojtyła zawsze walczyli o prawdę".

"Polacy w swojej historii mają herosów takich jak Prymas Wyszyński i kard. Wojtyła, ludzi, którzy wyrastali bardzo mocno ponad przeciętność. W czasach pełnych fałszu i fake newsów zawsze walczyli o prawdę, która jedynie wyzwala – powiedział abp Stanisław Gądecki.

Wyraził też głębokie przekonanie, że w dzisiejszych czasach na Polakach ciąży odpowiedzialność przekazywania młodemu pokoleniu wiedzy na temat trudnej historii drogi do wolności naszego narodu.

„Konieczne jest dziś przypominanie pokoleniom, które urodziły się po śmierci Kardynała Wyszyńskiego, czy też po śmierci nawet Jana Pawła II, ogromnego wysiłku, który został włożony przez tych ludzi w to, żeby wiara nie zginęła, żeby wiara towarzyszyła Polakom, ponieważ tylko wiara daje zbawienie” – powiedział abp. Gądecki.

Rzymski pokaz filmu „Będziesz miłował. Rzecz o bł. Kardynale Stefanie Wyszyńskim” zgromadził przedstawicieli międzynarodowego korpusu dyplomatycznego i włoskiej Polonii. W Spotkaniu udział wzięli m.in. prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław oraz Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski. Polska premiera filmu odbyła się 22 lutego 2022 r. w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej. Premierę w Rzymie zorganizowała Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej.

Justyna Galant (PAP)