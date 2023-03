Marcowy atak zimy. Trudne warunki na drogach w Olsztynie, ślisko w całym województwie [AKTUALIZACJE]

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Tajemnicze potrącenie na ul. Kościuszki w Olsztynie Od kilku godzin w warmińsko-mazurskim intensywnie pada śnieg. Mimo, że na drogach krajowych pracują 73 pługopiaskarki nie nadążają one z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego z jezdni.

Punkt informacji drogowej GDDKiA w Olsztynie poinformował, że we wsi Kocioł Duży na DK 58 na odcinku Pisz-Szczuczyn doszło do zderzenia czterech pojazdów: dwóch osobowych, ciężarowego i dostawczego. Na razie nie ma informacji, by w tym zdarzeniu ktoś został ranny, ale droga jest zupełnie zablokowana.

Dziś rano doszło również do zdarzenia na trasie Nikielkowo-Łęgajny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 73-letni kierujący peugeotem na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu.

Z kolei za Klewkami w stronę Szczytna tir w wpadł do rowu opierając się o drzewo.

Na trasie Biesal-Podlejki 40-letni kierujący busem stracił panowanie nad autem, zjechał do rowu i uderzył w drzewo. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

W godzinach porannych (około godziny 07.00) braniewscy strażacy otrzymali w krótkim odstępie czasu dwa zgłoszenia o zdarzeniach na drogach.

Do pierwszego zdarzenia drogowego z udziałem VW Transportera doszło na drodze powiatowej w pobliżu miejscowości Borowiec gm. Pieniężno.

Kobieta kierująca pojazdem straciła panowanie nad pojazdem i wpadła do przydrożnego rowu. Autem, które dachowało podróżowała kobieta i dwójka dzieci w wieku 9 i 13 lat. Osoby podróżujące pojazdem to obywatele Ukrainy. Kobieta jechała z dziećmi do szkoły w Pieniężnie. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Do drugiego wypadku doszło na drodze powiatowej pomiędzy miejscowościami Baranówka - Wielkie Wierzno. Kobieta kierująca VW Passatem straciła panowanie nad autem i uderzyła w pojazd ciężarowy (śmieciarkę). Rannej kobiecie pomocy udzielili strażacy. Kobieta została przekazana załodze zespołu ratownictwa medycznego w Braniewie i przewieziona do szpitala w Elblągu. Ruch na drodze powiatowej został zablokowany.

Strażacy apelują o zachowanie ostrożności.

Dyżurna punktu informacji drogowej GDDKiA Monika Braham powiedziała, że kierowcy na wszystkich trasach muszą się liczyć z trudnymi warunkami. "Opady są bardzo intensywne" - podkreśliła.

W Olsztynie śliskie są ulice osiedlowe i chodniki. Auta ciężarowe i autobusy komunikacji miejskiej mają problemy z podjazdem pod górki. Takie utrudnienia możemy spotkać na drodze w kierunku Dywit, na ul. Lubelskiej, na al. Wojska Polskie, czy ul. Artyleryjskiej. Podobna sytuacja związana z utrudnieniami na drodze trwa na ul. Bartąskiej.

GO/PAP