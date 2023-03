Papież do Polaków: rekolekcje czasem refleksji nad jakością człowieczeństwa i chrześcijaństwa

Papież Franciszek zachęcił w środę Polaków do tego, by trwające rekolekcje wielkopostne były czasem refleksji nad jakością ich "człowieczeństwa i chrześcijaństwa" i by przyniosły owoce dobra, także na rzecz osób, które przyjmują uchodźców, zwłaszcza z Ukrainy. Podczas audiencji generalnej apelował do wszystkich, by nie zapominali o bólu narodu ukraińskiego.