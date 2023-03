Jak bardzo podrożały ceny mieszkań w Olsztynie?

Eksperci przyjrzeli się zmianom cen mieszkań na rynku wtórnym w 78 największych miastach Polski na przestrzeni 12 miesięcy. Podstawą obliczeń są średnie stawki cen mieszkań IV kw. 2022 r. i w IV kw. 2021 portalu ogłoszeń nieruchomości adresowo.pl.

Dla uzupełnienia eksperci multiporównywarki ubezpieczeń i kredytów sprawdzili, jak zmieniały się stawki polis mieszkaniowych w analogicznych miastach.

W ciągu roku najbardziej zmieniły się ceny mieszkań w Przemyślu i Stalowej Woli. Najmniej z kolei w Będzinie, Rudzie Śląskiej i Jaworznie. W ostatnich dwóch stawki za 1 mkw. nawet nieznacznie spadły.

Chociaż cen mieszkań w większości miast wzrosły, nie doszło do większej zmiany stawek za ubezpieczenia nieruchomości. Na polisy mieszkaniowe lokatorzy wydawali w 2022 r. średnio mniej niż w 2021 r.

Olsztyn bezkonkurencyjny w regionie



Wzrost cen mieszkań w Olsztynie o 7,79 proc. powoduje, że za 1 mkw. trzeba zapłacić średnio o 558 zł więcej niż rok wcześniej. Dla porównania, w Ełku między IV kw. 2021 a IV kw. 2022 r. metr kwadratowy mieszkania na rynku wtórnym podrożał o 999 zł, a w Elblągu o 377 zł. Najmniejszy skok cenowy w skali kraju zanotowała Ruda Śląska, gdzie 1 mkw. praktycznie się nie zmienił (-2 zł) – wynika z zestawienia adresowo.pl.

1 mkw. mieszkania w Olsztynie był oferowany w IV kw. 2021 r. za 7162 zł, a w IV kw. 2022 r. już za 7720 zł. Po korekcie cenowej mieszkania w Olsztynie są najdroższe w regionie. Olsztyn wyprzedza nie tylko Ełk (6500 zł) i Elbląg (6289 zł), ale także Toruń (7590 zł). W Polsce najdroższa jest Warszawa (13025 zł za 1 mkw.), natomiast najtańsze Jastrzębie-Zdrój (4143 zł) – wynika z porównania miast w rankingu rankomat.pl.

W warmińsko-mazurskim równe 6000 zł



W całym województwie warmińsko-mazurskim 1 mkw. mieszkania na rynku wtórnym w IV kw. 2022 r. wzrósł o 6,16 proc. w porównaniu z IV kw. 2021 r. To więcej dokładnie o 348 zł na przestrzeni 12 miesięcy.

Największa zmiana cen mieszkań dotyczyła województwa lubuskiego (+15,56 proc. i +778 zł na 1 mkw.), a najmniejsza mazowieckiego, gdzie nieruchomości minimalnie staniały (-1,01 proc. i -117 zł na 1 mkw.).

Warmińsko-mazurskie w IV kw. 2022 r. zanotowało średnie ofertowe ceny mieszkań na poziomie 6000 zł za 1 mkw. To czwarty najniższy wynik w skali całego kraju. Taniej jest tylko lubuskim, opolskim i śląskim, gdzie średnie stawki przekroczyły poziom 5000 zł za 1 mkw. mieszkania. Podobną stawkę do warmińsko-mazurskiego ma kujawsko-pomorskie (6216 zł), a najwyższą w całym zestawieniu mazowieckie (średnio 11468 zł).

Ile za ubezpieczenie mieszkania w Olsztynie?



Mieszkańcy Olsztyna wydają na polisę mieszkaniową 269 zł - to średnia cena w IV kw. 2022 r. na rankomat.pl i jedna z niższych stawek w całym zestawieniu 78 miast. Najmniejszą kwotę na ubezpieczenie przeznaczali mieszkańcy Konina (150 zł), a największą Łomży (946 zł). Dla porównania, w Elblągu to 228 zł.

W IV kw. 2022 r. lokatorzy Olsztyna płacili za ubezpieczenie mieszkania średnio 103 zł mniej w porównaniu do IV kw. 2021 r (372 zł).

W województwie warmińsko-mazurskim na polisę mieszkaniową wydawano średnio o 132 zł mniej na przestrzeni 12 miesięcy. Najwięcej ubezpieczenie nieruchomości w IV kw. 2022 r. kosztowało mieszkańców mazowieckiego (406 zł), a najmniej lubuskiego (254 zł). W województwie warmińsko-mazurskim średnia cena za polisę mieszkaniową wyniosła 276 zł.

— Polisa mieszkaniowa w Olsztynie i każdym innym mieście to pochodna kilka czynników. Na ostateczny koszt ubezpieczenia wpływają głównie wartość mieszkania i liczba ryzyk w zakresie, jednak znaczenie może mieć także kondygnacja, historia szkodowa czy posiadanie zabezpieczenia antywłamaniowe. Kompleksowe ubezpieczenie obejmujące ochroną mury, elementy stałe i wyposażenie można znaleźć już za około 250-350 złotych rocznie — wyjaśnia Michał Ratajczak, ekspert ubezpieczeń nieruchomości rankomat.pl.

Źródło: Rankomat.pl