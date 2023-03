Zbigniew G. oskarżony o wypadku drogowego na ul. Bałtyckiej w Olsztynie, w którym zginęło rodzeństwo kolejny raz nie stawił się w sądzie

Do tragicznego wypadku na ul. Bałtyckiej w Olsztynie doszło 11 listopada ubiegłego roku. Oskarżony nigdy nie był wcześniej karany. Otrzymał tylko kilka mandatów za przekroczenie prędkości. Z zebranego przez prokuraturę materiału dowodowego wynika, że mężczyzna, prowadząc samochód marki Audi A8, nocą pędził ul. Bałtycką ponad 190 km/h, po czym uderzył w zawracający samochód, którym podróżowało rodzeństwo. Autem tym kierowała 23-letnia kobieta, na fotelu pasażera siedział jej 25-letni brat. Rodzeństwo zginęło na miejscu.

Kierowca audi wyszedł z samochodu i zniknął w pobliskim lesie. Nie podszedł nawet do rozbitego samochodu z ofiarami w środku. Policji udało się zatrzymać go dwa dni później, gdy wychodził ze szpitala. Sąd aresztował Zbigniewa G, ale gdy po trzech miesiącach przedłużono mu areszt, jego adwokaci skutecznie zaskarżyli tę decyzję. Mężczyzna wyszedł na wolność po wpłaceniu 50 tys. zł kaucji.

W tej sprawie odbyło się już kilka rozpraw, jednak oskarżony pojawił się tylko na jednej z nich. Wtedy ze spuszczoną głową złożył oświadczenie. Powiedział, że przeprasza rodzinę ofiar. Dodał, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Po oświadczeniu wyszedł z sądu.

Wczoraj przed Sądem Rejonowym w Olsztynie odbyła się kolejna rozprawa, na której się nie stawił. Po przesłuchaniu biegłego, który odtwarzał przebieg i okoliczności zdarzenia, sprawa została odroczona do 13 kwietnia 2023 roku. Wtedy obydwie strony kolejny raz przesłuchają biegłego, tym razem podczas wideokonferencji.

Adwokat oskarżonego uważa bowiem, że Zbigniew G. nie jechał 190 km/ha, ale tylko 150 km/h. Rozbieżność pojawia się również co do tego, kiedy oskarżony zaczął hamować. Opinia biegłego mówi o 60 metrach przed skrzyżowaniem, natomiast obrona o 80 metrach. W całej sprawie jedno jest pewne: przy zachowaniu dopuszczalnej prędkości na ul. Bałtyckiej, czyli 50 km/h, kolizja tych samochodów zakończyłaby się zupełnie inaczej.

Zbigniew G jest oskarżony o spowodowanie wypadku śmiertelnego i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Grozi mu kara od 2 do 12 lat więzienia.

Karol Grosz