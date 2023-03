Borsuki zastąpią sowieckie przeżytki

Nowe pojazdy zastąpią skonstruowane w ZSRR wozy BWP-1. Pierwsze cztery Borsuki mają zostać dostarczone w tym roku. Oprócz Borsuków w wariancie bojowym umowa przewiduje zamówienia na wozy rozpoznania, dowodzenia, ewakuacji medycznej, zabezpieczenia technicznego i rozpoznania skażeń.

„Zatwierdzenie umowy ramowej w sprawie zamówienia na potrzeby Wojska Polskiego bojowych wozów piechoty Borsuk zostało określone przez jeden z portali internetowych jako największy projekt w historii polskiej zbrojeniówki od 50 lat. I tak można to ocenić, to wszystko, czego byliśmy świadkami przed chwilą” – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak, który podkreślił, że HSW to dziś „silna marka” i produkuje broń o wysokiej jakości, która jest „sprawdzona w walce”. Przypomniał, że odbiorcą uzbrojenia ze Stalowej Woli są także siły zbrojne Ukrainy.

Szef MON poinformował też, że Rada Modernizacji Technicznej zatwierdziła skierowany do HSW projekt cięższego niż Borsuk wozu, wykorzystującego podwozie samobieżnej armatohaubicy Krab i bezzałogową wieżę ZSSW-30, zastosowaną w Borsuku. Cięższy wóz ma trafić do 18. Dywizji Zmechanizowanej, która będzie uzbrojona w czołgi Abrams.

„Liczę na to, że w bardzo krótkim czasie Wojsko Polskie zostanie wyposażone w nowe bojowe wozy piechoty” – powiedział minister. „Czas bojowego wozu piechoty, który dotychczas jest wykorzystywany w Wojsku Polskim, minął – teraz nadeszła era BWP Borsuk” – oświadczył minister.

Pierwsze cztery Borsuki ma otrzymać w tym roku 16. Dywizja Zmechanizowana, której jednostki są rozlokowane w północno-wschodniej Polsce.

Mariusz Błaszczak zaznaczył, że Wojsko Polskie bardzo szybko odchodzi od broni postsowieckiej i stawia na uzbrojenie, które jest nowoczesne i zgodne ze standardami NATO. Podziękował m.in. konstruktorom Borsuka. W jego ocenie projekt tego wozu zrewolucjonizuje wyposażenie Wojska Polskiego.

Wicepremier przypomniał, że rząd „co do zasady” zamawia broń w polskich zakładach, a uzupełnia ją zakupami uzbrojenia z USA i Korei Południowej. „Trzeba to podkreślić, że ta broń jest ze sobą kompatybilna, interoperacyjna” – dodał Mariusz Błaszczak.

BWP Borsuk oparty jest na uniwersalnej, modułowej platformie gąsienicowej (UMPG), wyposażony jest w zdalnie sterowany system wieżowy (ZSSW-30). Załogę stanowi 3 żołnierzy: dowódca, operator uzbrojenia oraz kierowca. Pojazd jest przeznaczony do transportu 6 żołnierzy w rejon pola walki przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony.

Pojazd ma możliwość zwalczania piechoty, pojazdów opancerzonych, celów powietrznych oraz innych obiektów w każdych warunkach atmosferycznych i o każdej porze dnia. BWP Borsuk będzie współdziałał z pododdziałami czołgów rodziny K2, które wejdą na wyposażenie m.in. 16 Dywizji Zmechanizowanej.

Prędkość maksymalna podczas przemieszczania się po drogach utwardzonych wynosi 65 km/h, a pływania – 8 km/h. Masa bojowa pojazdu w wariancie podstawowym wynosi 28 ton.

Źródło: PAP