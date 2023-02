Unikatowy sprzęt strażacki trafił do Olsztyna. W całej Polsce jest tylko 8 takich maszyn

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wzbogaciła się o dwa nowe samochody. Pierwszy, warty 1,8 mln zł, to samochód ratowniczo-gaśniczy, a drugi to wóz służący do dekontaminacji, czyli do oczyszczania terenu ze skażeń chemicznych i promieniotwórczych. Kosztował ponad 4,8 mln zł.

DECON, bo tak brzmi nazwa pojazdu do dekontaminacji, został wyposażony w zewnętrzny, mobilny moduł do dekontaminacji pianą aktywną, zewnętrzną kabinę do wstępnego usuwania skażeń, zespół pomieszczeń umożliwiających dekontaminację ratowników, pakiet środków ochrony indywidualnej i szereg specjalistycznych urządzeń. Pojazd posiada również zbiornik wody o pojemności 300 l, zbiornik na wodę podekontaminacyjną o pojemności 400 l i instalację CWU. Proces dekontaminacji odbywa się pod kontrolą strażaka przebywającego w pomieszczeniu nadzoru, gdzie znajduje się m.in. kabina do dekontaminacji sprzętu wrażliwego i zespół urządzeń sterujących wyposażeniem pojazdu.

— Wcześniej, w razie potrzeby, musielibyśmy ściągać taki samochód z innego województwa. Teraz będziemy mieli swój, który będzie służył na Warmii i Mazurach. Wyjechał już na pierwszą akcję do Elbląga, gdzie w jednym z mieszkań znaleziono kilkadziesiąt pojemników z chemikaliami. Na szczęście nie mieliśmy potrzeby, żeby go użyć. Ale gdyby pojawiło się takie niebezpieczeństwo, byłby pod ręką — mówi st. kpt. Grzegorz Różański, rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie. — Te samochody to dla nas ogromne wsparcie. Tym bardziej że zostały kupione ze środków rządowych i unijnych, a nie z budżetu komendy miejskiej.

Olsztyńscy strażacy otrzymali również mobilny spektrometr służący do identyfikacji mobilnych ciał stałych, cieczy i gazów warty 420 tys. zł oraz mobilny analizator gazów do wykrywania bojowych środków trujących oraz toksycznych środków przemysłowych za 97 tys. zł.

Kluczyki do samochodów przekazał strażakom Błażej Poboży, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. — W Polsce jest osiem samochodów do dekontaminacji, wobec tego województwo warmińsko-mazurskie jest w pierwszej połowie — zauważa Błażej Poboży. — Cieszę się, że te dwa samochody trafiły do olsztyńskich jednostek. Ale niech te pojazdy służą bardziej jako atrakcje dla mieszkańców przy okazji różnych świąt czy pikników, a nie wyjeżdżają na akcje. A jeśli już będzie taka potrzeba, niech właściwie spełnią swoją funkcję. A wiem, że to się stanie, bo trafiły w dobre ręce.