17-latek z Olsztyna za kierownicą bmw. Policjanci znaleźli przy nim narkotyki

W czwartek (16 lutego) policjanci z Olsztyna zauważyli na ul. Jagiellońskiej bmw, którego kierowca nagle przyśpieszył i gwałtownie skręcił w pobliską drogę. Po chwili funkcjonariusze zatrzymali auto do kontroli drogowej. Ku zdziwieniu policjantów za kierownicą siedział 17-letni mieszkaniec Olsztyna.

Efektem przeprowadzonej kontroli, jaki i przeszukania w miejscu zamieszkania kierowcy, było zabezpieczenie narkotyków - marihuany oraz mefedronu o łącznej wadze prawie 30 gramów. 17-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków.

W piątek (17 lutego) olsztyńscy wywiadowcy zatrzymali do kontroli drogowej nissana, którego kierowca na widok patrolu gwałtownie przyspieszył. 32-latek podróżował wówczas z pasażerką. W trakcie kontroli policjanci zabezpieczyli woreczek strunowy z zawartością białej substancji, a wstępne badanie wykazało, że była to amfetamina. 32-letni kierujący usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.

Co więcej, jeżeli badania laboratoryjne potwierdzą, że 17 i 32-latek prowadzili pojazdy pod działaniem zabronionych substancji – mogą usłyszeć także kolejny zarzut.