Michał Kontraktowicz wójt gminy Stawiguda robi przysiady w urzędzie [VIDEO]

Michał Kontraktowicz wójt gminy Stawiguda zamieścił w mediach społecznościowych film, na którym wykonuje przysiady w urzędzie gminy. W ten sposób dołączył do akcji wspierania małej dziewczynki Kingi Rydz z Olsztyna, która jest chora na rdzeniowy zanik mięśni.

— Z przyjemnością informujemy, że Urząd Gminy w Stawigudzie przyłączył się do akcji #SMACHALLENGEDLAKINGI — czytamy na profilu społecznościom gminy.

Poprzez robienie pompek wójt przyłączył się do zbiórki pieniędzy na tzw. najdroższy lek świata (Zolgensma) dla Kingi Rydz z Olsztyna. Dziewczynka jest jednym z 17 małych dzieci w Polsce, którym nie należy się refundacja tego leku przez państwo, ponieważ byli za duzi, gdy rozpoczęła się refundacja, lub podjęli leczenie innym lekiem. Rodzice tych 17 dzieci w publicznych zbiórkach i akcjach starają się zebrać pieniądze na lek - obecnie jest to koszt ok. 9,5 mln zł.

Zbiórka pieniędzy dla małej Kingi jest prowadzona w regionie i za po mocą portalu siepomaga.pl od kilku miesięcy. Dotychczas udało się zebrać nieco ponad 2 mln zł, a - co podkreślają bliscy dziewczynki - czasu jest coraz mniej, ponieważ gdy Kinga przytyje 2 kg (tj. osiągnie wagę 13 kg) nie będzie mogła skorzystać z terapii Zolgensmą.

Pracownicy Urzędu Gminy Stawiguda nominowali kolejne osoby do działania, a są nimi przedstawiciele:

Olsztynka

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartągu

Miasta i Gminy Morawica

Zasady są proste: należy wykonać 10 pompek, przysiadów, brzuszków lub pajacyków - technika dowolna.

Następnie należy nominować minimum 3 osoby/instytucje do zadania, a nominowani mają 48h na wykonanie wyzwania i nominowania kolejnych 3 osób/instytucji.

Jeśli zadanie zostało wykonane, trzeba wpłacić 5 zł na skarbonkę, jeśli jednak ktoś nie dał rad, wpłaca 10 zł.