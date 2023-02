Performance, cyrk czy casting do białoruskiej wersji "Karate Kid"? Nie, to pokaz sił specjalnych reżimu Łukaszenki!

Czy to dziwaczny performance bardzo awangardowych artystów? Casting do białoruskiej wersji „Karate Kid”? Publiczny rytuał jakiejś nieznanej dotychczas sekty? Nie, to pokaz sił specjalnych Białorusi. Nagranie z dość osobliwym zachowaniem żołnierzy Łukaszenki obiegło sieć. Miało być groźnie, a wyszło kuriozalnie.