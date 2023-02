Kronika Sportowa 2022: Mistrzowski debiut Agaty Barwińskiej żeglarka SSW MOS Iława

Już dzisiaj w hotelu Marina Club poznamy laureatów 62. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa. Wśród nich są medaliści mistrzostw Polski, Europy i świata. Plebiscyt od 1954 roku organizuje nasza redakcja. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z Kroniką Sportową 2022 roku przygotowaną przez redakcję sportową "Gazety Olsztyńskiej"

Agata Barwińska nigdy wcześniej nie znalazła się wśród laureatów, ale jak już do „złotej” dziesiątki się dostała, to od razu wskoczyła, czy też może bardziej pożeglowała, na pierwsze miejsce.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Już dzisiaj poznamy laureatów 62. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego! - 2021 rok był moim najlepszym w dotychczasowej przygodzie z żeglarstwem - przyznała nieco oszołomiona iławianka. - Stanęłam na podium w trzech bardzo ważnych imprezach, co docenili fachowcy i kibice, bo najpierw w plebiscycie magazynu „Wiatr” zdobyłam tytuł Żeglarza Roku, pokonując w głosowaniu między innymi Agnieszkę Skrzypulec i Jolantę Ogar, czyli wicemistrzynie olimpijskie z Tokio. Było to dla mnie ogromne wyróżnienie i honor, no a teraz jeszcze dowiedziałam się, że w plebiscycie „Gazety Olsztyńskiej” zostałam uznana za najpopularniejszego sportowca roku! Nie ukrywam, że jestem bardzo szczęśliwa i dumna z tego powodu.

Dumni i szczęśliwi byli także kibice, w tym Lech Tomasz Szepietowski z Olsztyna, który o pani Agacie nawet wiersz napisał!

Jeszcze, co prawda, zima sroga taka

A mnie coś ciągnie wspomnieniem do Jezioraka

Wciąż się nadziwić nie mogę

I rozpiera mnie duma od lata

Że w iławskim klubie jest wicemistrzyni świata!

Agata Barwińska, bo o niej tu mowa

To żeglarka - klasa światowa

Dużo trzeba mieć zapału, chęci i zdrowia

Wielu dookoła wspaniałych ludzi

To przez 20 lat ten sport się nie znudzi

Wierna barwom klubowym od początku samego

Dążyła do celu wymarzonego

Najlepsza żeglarka w naszym regionie

Daje przykład innym - łódka nie zatonie

Talent poparty pracą katorżniczą

Miłość do sportu, wolne dni się nie liczą

W grudniu, w Mikołajki, w samym Omanie

Na drugim stopniu podium dla nas stanie

Przecież to wynik unikatowy w Iławie, Polsce, na świecie

Nie wszystkim to nawet przyjdzie do głowy

Że Polska i Polka sławią nasze imię w zimie

A przede wszystkim w lecie - sukces gotowy

Przeto stawiam w tym roku na Barwińską Agatę

(już kiedyś jej imię preferowałem)

Bo sukces na jeziorze na mistrzostwach świata

Odniosła w tym roku tylko Agata

Chciałbym podkreślić, i to ważna sprawa

Jej cała rodzina to sukcesu podstawa

Trudno wymienić jej sztab szkoleniowy

Tylu trenerów i szkoleniowców wspaniałych

Składa się na sukces od kroczków bardzo małych

Powitanie w porcie Iława po sukcesie w Omanie

Na długo w sercach naszych pozostanie

Kibice wylegli z miasta całego

Aby docenić jej sukces z miejsca odległego

I radni z magistratu, i włodarze miasta

Każdy chciał dać jej pokłon. I basta!

Bal, na którym ogłoszono wyniki 61. Plebiscytu, tradycyjnie był sportowym podsumowaniem roku. W hotelu Marina Club - oprócz głównych bohaterów wieczoru - pojawili się też przedstawiciele świata polityki, biznesu, kibice oraz wypróbowani i wieloletni przyjaciele oraz partnerzy „Gazety Olsztyńskiej”. Bal zgodnie z tradycją otworzył redaktor naczelny Maciej Matera, który przyznał, że sport w naszym regionie odgrywa ważną rolę, poza tym pogratulował laureatom, a uczestnikom balu życzył szampańskiej zabawy.

Potem nastąpiła prezentacja zwycięzców konkursów sms-owych. Oto oni:

* Najpopularniejszy Sportowiec Olsztyna: Daniel Mańkowski (wyścigi motocyklowe, Graften Motorsport/Motoklub Olsztyn)

* Biegacz Roku: Daria Mitręga (Pszczółkowski Team, Olsztyn)

* Piłkarz Roku: Jonatan Straus (Stomil Olsztyn)

* Sportowiec bez Barier: Kamil Najdrowski (IKS Smok Orneta)

* Sportowy Talent Roku: Aleksander Gralewicz (wyścigi motocyklowe, Motoklub Olsztyn)

* Klub Roku: Jedynka KODO Morąg

* Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Olsztyńskiego: Szymon Stokłos (kolarstwo, kolarstwo torowe, SK Stawiguda)

* Najpopularniejszy Sportowiec Akademicki: Anastazja Kuś (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn)

* Akademicki Sportowiec bez Barier: Olga Górnaś-Grudzień/Piotr Cichocki (żeglarstwo, AKS OSW Olsztyn)

* Sportowe Wydarzenie Roku: I memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego w Olsztynie

* E-Sportowiec Roku: Maciej „Kaszak” Kaszucki

* Najpopularniejsza Stadnina: Jazda Konna Olsztyn

* Najpopularniejszy Instruktor/Trener Personalny: Maciej Wyszyński (CrossBoxFit Kętrzyn)

* Najpopularniejszy Club Fitness/Siłownia: Klub CrossBoxFit Kętrzyn

Kolejnym punktem programu były trzy kategorie, w których wyboru dokonali dziennikarze sportowi. I tak Trenerem Roku został Konstanty Targoński (Szczypiorniak Olsztyn), Sponsorem Roku - Jarosław Grubalski (Constract Lubawa), a Działaczem Roku - Ferdynand Chojnowski (Dekorglass Działdowo).

Oczywiście wisienką na torcie było ogłoszenie dziesięciu najpopularniejszych sportowców województwa w 2021 roku. Jak już wiadomo, wygrała Agata Barwińska, natomiast kolejne miejsca zajęli:

2. Marcin Malewski (piłka ręczna, Warmia Energa Olsztyn)

3. Mateusz Poręba (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn)

4. Daniel Mańkowski (wyścigi motocyklowe, Graften Motorsport/Motoklub Olsztyn)

5. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn)

6. Jakub Dyjas (tenis stołowy, Dekorglass Działdowo)

7. Anastazja Kuś (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn)

8. Aniela Kozłowska (szermierka, Hajduczek Olsztyn)

9. Olaf Pieczkowski (tenis, KT Jakubowo Olsztyn)

10. Maciej Kowalewicz (strzelectwo sportowe, Gwardia Olsztyn)

Po ogłoszeniu wyników uszczęśliwiona zwyciężczyni zgodnie z tradycją wygłosiła toast, po czym rozpoczęła się zabawa. Była znakomita muzyka, smaczne jedzenie i szampańska atmosfera, nic więc dziwnego, że ostatni goście opuścili hotel grubo po czwartej rano...

Podczas balu zbierano także fundusze na cele charytatywne, m.in. Paweł Zegarłowicz, przedstawiciel Banku CITI i CITI Handlowy, dla ukraińskich dzieci przekazał 20 000 złotych!