Samorządowcy w Olsztynie apelują do mieszkańców o ostrożność podczas zbliżających się wichur

Meteorolodzy wydali dla woj. warmińsko-mazurskiego ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Wiać ma zacząć w nocy z piątku na sobotę, a najsilniej w sobotę rano. Samorządowcy apelują do mieszkańców, by posprzątali balkony, tarasy, pozamykali okna i uważali na siebie wzajemnie.

Przypominamy, że służby meteorologiczne prognozują w całym woj. warmińsko-mazurskim wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 50 km/h. W porywach wiać będzie z prędkością do 90 km/h, a lokalnie nawet do 100 km/h. Będzie to wiatr z południowego zachodu i zachodu.

W związku z ostrzeżeniami samorządowcy z regionu proszą swoich mieszkańców o czujność. Władze Olsztyna poinformowały o nadciągającej wichurze na miejskim portalu związanym z bezpieczeństwem.

— Prosimy wszystkich o uprzątnięcie balkonów, zabranie z nich wszystkich rzeczy, które może porwać wiatr. Prosimy o pozamykanie okien, o uważanie na siebie i sąsiadów, dbajmy o siebie wzajemnie, pomagajmy w razie potrzeby— zaapelowała rzecznik prasowa olsztyńskiego ratusza Marta Bartoszewicz.

Burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski w mediach społecznościowych poprosił mieszkańców swojej gminy, by zapewnili sobie "dostęp do świec, zapałek, latarek", poprosił o naładowanie telefonów. Burmistrz poprosił też, by gospodarze zabrali trzymane na dworze zwierzęta do zamkniętych, bezpiecznych pomieszczeń.

— Nie parkujmy pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, trakcji elektrycznych — wymienił Jakubowski.

Wskazówki, jak bezpiecznie przetrwać nadciągającą wichurę zamieszczają lokalne portale i strony prowadzone przez strażaków.