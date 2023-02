Prezydent: mam nadzieję, że w ciągu miesiąca brygada Leopardów będzie gotowa do obrony Ukrainy

Mam nadzieję, że uda się sformować brygadę czołgów Leopard i że w ciągu miesiąca będzie ona gotowa do obrony Ukrainy - powiedział prezydent Andrzej Duda. Dodał, że z dużą rezerwą podchodzi do kwestii przekazania Ukrainie polskich samolotów F-16, ale w zakresie MiG-ów-29 można rozmawiać już dziś.

Pod koniec stycznia Niemcy zadeklarowały przekazanie Ukrainie swoich czołgów Leopard 2, a także zgodziły się na dostarczenie takich pojazdów przez inne państwa. Jak oznajmiło ministerstwo obrony w Berlinie, Polska ma być państwem wiodącym wśród krajów przekazujących czołgi Leopard 2A4. Wielka Brytania do marca ofiaruje Ukrainie pojazdy Challenger 2, natomiast we Francji trwa dyskusja na temat wsparcia Kijowa czołgami Leclerc. Polska postanowiła przekazać Ukrainie także kolejnych 60 czołgów z rodziny T-72, w tym 30 PT-91 Twardy.

Prezydent był pytany w czwartek, w "Gościu Wiadomości" w TVP, czy ma satysfakcję z faktu, że to Polska zmobilizowała wiele krajów do przekazania czołgów dla walczącej Ukrainy.

"Tak, mam satysfakcję, ale dzisiaj też dziękowałem premierowi Wielkiej Brytanii, bo praktycznie równocześnie Wielka Brytania ogłosiła swoją decyzję o skierowaniu na Ukrainę czołgów Challenger" - podkreślił prezydent, który przebywa w Londynie.

Zaznaczył, że bardzo ważna jest decyzja Niemiec o przekazaniu czołgów Leopard, gdyż są ich producentami. "Ich udział tutaj ma znaczenie fundamentalne. (...) Bardzo są nowoczesne te czołgi, które oni (Niemcy) zadeklarowali ofiarować Ukrainie, to jest wersja A6, najnowsza (...). To jest bardzo poważny gest ze strony niemieckiej wobec Ukrainy, więc to trzeba też docenić" - powiedział Duda.

Jak mówił, cieszy się, że to wszystko - czyli przygotowania do przekazania czołgów - przebiega sprawnie.

"My w tej chwili szkolimy ukraińskich czołgistów w naszym kraju, współuczestniczą w tym instruktorzy z Kanady, współuczestniczą w tym także instruktorzy z Norwegii. Więc tworzymy tę koalicję i mam nadzieję, że taką brygadę czołgową Leopardów uda się dla Ukrainy sformować i że w ciągu miesiąca ta brygada będzie gotowa do funkcjonowania, będzie gotowa do obrony Ukrainy" - powiedział Duda.

Prezydent był też pytany o kwestie ewentualnego przekazania Ukrainie myśliwców.

"Tak, można wspomóc Ukrainę, być może trzeba wspomóc Ukrainę, my dzisiaj mamy jeszcze, pamiętajmy o tym, MiG-i-29, które Ukraina może dzisiaj już obsługiwać i to jest niezwykle ważne (...). Natomiast, jeżeli zostałyby na Ukrainę skierowane jakiekolwiek samoloty w standardach NATO, czyli zupełnie inne niż sprzęt posowiecki, to one wymagają przygotowania pilotów i ten proces przygotowawczy długo trwa" - zwrócił uwagę prezydent.

Dodał, że "w ogóle bardzo spokojnie, z dużą rezerwą podchodzi do przekazania przez naszą (polską) armię samolotów F-16". "Pamiętajmy o tym, że my tych samolotów mamy 48, o ile dobrze pamiętam, to nie jest wielka liczba samolotów, ja bym powiedział, że to jest nawet niewielka liczba samolotów, to jest 50 proc. samolotów, które są na jednym amerykańskim lotniskowcu" - zwrócił uwagę prezydent.

"Zachęcam do spokoju, do rozsądku. Przede wszystkim trzeba najpierw przeszkolić ukraińskich pilotów i do tego rzeczywiście możemy przystąpić, jeżeli Ukraina pilotów do przeszkolenia w zakresie latania na samolotach w standardach NATO wydeleguje (...). Zanim ktokolwiek przekaże Ukrainie jakiekolwiek samoloty w standardach NATO-wskich, najpierw muszą być piloci, którzy będą umieli je pilotować (...). Natomiast w zakresie MiG-ów-29 możemy z Ukrainą rozmawiać już dzisiaj" - powiedział Duda. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa