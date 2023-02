W kwietniu pierwsze konkursy z funduszy UE na lata 2021-27. Region otrzyma 1,8 mld euro

Pierwsze konkursy z funduszy unijnych dla Warmii i Mazur na lata 2021-22 zostaną ogłoszone w kwietniu. Region otrzyma ok. 1,8 mld euro. Wśród strategicznych inwestycji znalazły się budowa centrum psychiatrii dla dzieci i młodzieży pod Olsztynem czy centrum astronomicznego we Fromborku.

W czwartek (16 lutego) w Olsztynie zainaugurowano program regionalny dla Warmii i Mazur 2021-27. Jak podkreślił marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, do tej pory region wykorzystał 34 mld zł środków unijnych. Obecne wynegocjowane 8,4 mld zł to największe środki dla regionu.

Marszałek przyznał, że choć pieniądze z ostatniego programu 2014-20 zostały prawie w całości wykorzystane, to nie był to łatwy czas.

— To był trudny czas. Pandemia wywołała spustoszenie, ale co ważne, poradziliśmy sobie. Dzięki inwestycjom w służbę zdrowia, ale także na rynku pracy, przekazując pomoc przedsiębiorcom. Wojna na Ukrainie to wielka tragedia. Niesprawiedliwość i imperialistyczne działania Rosji powodują ludzkie tragedie, ale też sieją ogromny niepokój w całej Europie, co nie sprzyja procesom negocjacyjnym — ocenił marszałek.

Wskazał, że beneficjenci mają 5 lat na wydanie pieniędzy, a ponieważ opóźniony był cały proces negocjacji i przyznania unijnych środków, to teraz należy natychmiast przystąpić do przedkładania projektów w konkursach. Pierwsze konkursy zostaną rozpisane już w kwietniu.

Podkreślił, że "dobrą wiadomością jest to, że prawie wszystkie projekty strategiczne dla Warmii i Mazur zostały zatwierdzone w Komisji Europejskiej". Jak dodał, sprawa dofinansowania modernizacji elbląskiego portu jest otwarta.

— Będziemy wraz ze spółką portu w Elblągu negocjować i przygotowywać dokumenty, by wykazać, że ten ważny punkt rozwoju regionu należy zasilić środkami unijnymi — wskazał marszałek.

Wśród projektów strategicznych, które zostaną zrealizowane, znalazły się: budowa północnego centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Ameryce pod Olsztynem i budowa centrum astronomicznego we Fromborku, które ma się stać znaczącym ośrodkiem naukowym oraz atrakcją turystyczną. Planowane są też inwestycje na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich oraz modernizacja unikatowego na skalę światową Kanału Elbląskiego. Będą też inwestycje związane z rozwojem uzdrowisk i sieci miast cittaslow.

Przedstawicielka Komisji Europejskiej Lucie Zackova z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej przypomniała, że w ciągu 20 lat fundusze europejskie przyczyniły się do poprawy jakości życia 1,4 mln mieszkańców Warmii i Mazur. Regionalne PKB mieszkańca woj. warmińsko- mazurskiego wzrosło o 11 proc., z 39 proc. (2004 r.) średniej europejskiej do 50 proc. (2020).

Wskazała, że środowisko naturalne jest jednym z największych atutów regionu, a obszary chronione stanowią ponad 45 proc. województwa. Podkreśliła, że środki europejskie pozwolą na zachowanie tego dziedzictwa i walorów.

Podkreśliła, że przedsiębiorcy otrzymają środki na zwiększenie efektywności energetycznej oraz na cyfryzację i automatyzację. Dodała, że fundusze unijne pozwolą także na poprawę infrastruktury komunikacyjnej.

Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski przekazał, że Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 wynoszą 1 mld 785 mln 884 tys.688 euro, z czego 1 mld 297 mln 128 tys. 303 euro stanowić ma Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a 488 mln 756 tys. 385 euro - Europejski Fundusz Społeczny. (PAP)

