Estakada tramwajowa na olsztyńskich Nagórkach rośnie w oczach. Na jakim etapie są prace?

Sama budowa estakady to jeden z najdroższych elementów całej inwestycji tramwajowej. Sama jej budowa jest również trudnym logistycznie i zaawansowanym procesem, który pochłania dużo czasu, którego zostało stosunkowo mało. Miasto jednak nie zrezygnowało z tego pomysłu. Najczęściej powtarzanymi argumentami za budową wiaduktu było bezpieczeństwo mieszkańców i znacznie zwiększona płynność ruchu.

Od jakiegoś czasu czasu samochody na ul. Synów Pułku przejeżdżają już pod estakadą, która powstaje na Nagórkach. Obecnie, również ulica Krasickiego prowadzi już pod budowlą.

O to, na jakim etapie są obecnie prace przy olsztyńskiej estakadzie spytaliśmy rzeczniczkę prasową Urzędu Miasta Olsztyna.

— Mamy aktualnie okres zimowy, a to oznacza że do połowy marca wykonawca

może, choć nie musi prowadzić prac. To standardowy zapis w umowie, bo

warunki atmosferyczne nie zawsze pozwalają na kontynuowanie robót.

Jeśli chodzi o samą konstrukcję estakady to zgodnie z zapisami aneksu ma

ona być gotowa na przełomie I i II kwartału. I faktycznie wykonawca

minął już półmetek. Ale po wybudowaniu całego ustroju nośnego prace na

budowli będą kontynuowane w zasadzie do końca projektu bo później trzeba

będzie jeszcze m.in. przygotować odwodnienie, zabezpieczenia

antykorozyjne, położyć torowisko, posadowić słupy i rozwiesić trakcje — mówi Marta Bartoszewicz.

Estakada będzie wznosić się na wysokość około 5 metrów nad ulicą. Będzie miała ponad 270 metrów długości o 8 szerokości. Cała konstrukcja zostanie wykonana ze specjalnie izolowanych elementów niwelujących drgania wywoływane przez przejeżdżające górą tramwaje. To nowatorskie w Olsztynie rozwiązanie znacznie wpłynie na płynność ruchu. Tramwaje i samochody poruszające się po tym ruchliwym skrzyżowaniu będą przejeżdżały niezależnie od siebie.

Wykonawca oprócz widocznej gołym okiem infrastruktury wykonuje również prace poziemne, takie jak wymiana całej sieci kanalizacyjnej, czy ciepłowniczej. Całości prac dopełniają jeszcze przebudowane drogi, chodniki, ścieżki rowerowe czy tereny zielone. Jednym słowem — na terenie inwestycji tramwajowej jest co robić.