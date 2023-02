Prezydent Zełenski w PE: staję przed wami, żeby bronić prawa Ukrainy do powrotu do domu - do Europy

Staję przed wami, żeby bronić prawa Ukrainy do powrotu do domu - do Europy - powiedział w czwartek w Parlamencie Europejskim prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Wracając do Europy, wracamy do siebie do domu. Staję przed państwem, żeby bronić naszego prawa do powrotu do domu. Wszystkich Ukraińców - w różnym wieku, o różnych przekonaniach politycznych, o różnym statusie socjalnym, o różnych przekonaniach religijnych. Wszyscy mamy za sobą wspólną europejską historię" - przekonywał Zełenski.

"Próbuje się nam odebrać europejski sposób życia poprzez wojnę totalną. (...) Ale my na to nie pozwolimy. Ta wojna totalna, którą Rosja rozpoczęła, nie toczy się tylko o takie czy inne terytorium, w takim czy innym miejscu w Europie. Zagrożenie polega na tym, że mamy do czynienia z dyktatorem, który ma ogromne zasoby i rezerwy sowieckiej broni, jak również innych reżimów jak Iran" - dodał.

Jego zdaniem wartość życia ludzkiego nie istnieje dla rosyjskich władz. "Nikt się nie liczy poza tymi, którzy siedzą na Kremlu i nabijają sobie kabzę. 140 mln obywateli Rosji to dla przywódców rosyjskich mięso armatnie - ktoś, kto może nosić karabin i pójść walczyć" - podkreślił Zełenski.

Przekonywał, że Rosja aktywnie inwestuje w ksenofobię i próbuje ją na naszym kontynencie znormalizować. "Stara się sprawić, aby nieludzka rzeczywistość lat 20., 30., 40. wróciła. Nasza odpowiedź - to zdecydowane "nie". Bronimy się przed najbardziej antyeuropejską siłą w nowoczesnej Europie. Działając na polu bitwy, działamy razem z wami" - podkreślił Zełenski.

"Aby marzenia naszych dzieci i wnuków mogły się ziścić, musi zapanować pokój i bezpieczeństwo. Jak miałoby do tego dojść, jeśli nie pokonamy siły antyeuropejskiej, która chce nas wszystkich obrabować, ukraść nam naszą Europę? Tylko nasze zwycięstwo zagwarantuje nam przyszłość" - dodał.

Zełenski nawiązał też do integracji Ukrainy z UE. "Wierzymy, że będziemy członkiem Unii Europejskiej" - powiedział. Podziękował też Europejczykom, "którzy w setkach miast i wsi wspierają i wspierali Ukrainę w tej historycznej walce".

Podkreślił, że Europa uniezależnia się od rosyjskich paliw kopalnych, od wpływów korupcyjnych rosyjskich oligarchów, jest w stanie bronić się przed infiltracją ze strony rosyjskich służb. "Dziękuję tym, którzy pomagają Ukrainie poprzez dostawy broni, amunicji, sprzętu do produkcji energii, paliwa" - zaznaczył.

Artur Ciechanowicz, Łukasz Osiński (PAP)