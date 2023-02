Rusza konkurs Fundacji Most the Most "Nasz zabytek"

To już kolejna edycja konkursu Most the Most "Nasz zabytek", w którym do wygrania jest aż 1 mln złotych na rewitalizację obiektu. W ubiegłym roku, taką kwotę uzyskał Powiat Olsztyński na rewaloryzację synagogi w Barczewie. Konkurs na wybór zabytku w województwie warmińsko -mazurskim potrwa od 6 lutego do 5 marca 2023 roku.