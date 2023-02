Jak idą prace na stacji kolejowej Olsztyn Główny?

Kolejny punkt w planie przebudowy został wykonany. Dworzec Główny uzyskał nowe fundamenty, które już zauważać mogą pierwsi mieszkańcy i podróżujący. To pierwsze kroki ku wybudowaniu nowoczesnego budynku przy stacji. Nowy dworzec ma być nowoczesny, funkcjonalny. Zostanie wzniesiony na planie trapezu, z przeszkloną fasadą. Budynek będzie składał się z trzech kondygnacji — jednej podziemnej i dwóch nadziemnych, a w najwyższym punkcie będzie miał 12 m wysokości. Budynek wyglądem będzie przypominać origami lub żagiel, co jest nawiązaniem do charakteru Warmii i Mazur.

Co istotne, na dworzec, jak też na perony będzie można dostać się też od strony ul. Marii Zientary-Malewskiej, bo powstaje nowe przejście podziemne o długości 140 metrów, o 100 metrów dłuższe niż dotychczasowe. Będzie szersze oraz wyższe. Obok dworca zaplanowany jest parking na 52 miejsca postojowe i 1500 metrów kwadratowych terenów zielonych.

Ponadto, obecnie trwają również prace nad montażem pierwszych elementów zabytkowych wiat. Na stalowych filarach odbudowana będzie drewniana wiata, która ochroni podróżujących przed słońcem i deszczem.

Na stacji zamontowano już ok. 15 km nowych torów, 6 tys. metrów sieci trakcyjnej i 8 tys. metrów okablowania systemu sterowania ruchem kolejowym.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. warta 400 mln złotych realizowana jest ze współudziałem środków unijnych.